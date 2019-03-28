Александров день 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Православные христиане отмечают Александров день — праздник, когда почитают двух великомучеников Александров. В народе же в этот день готовились к весне, прилету чаек и началу купального сезона у птиц. По поведению этих животных определяли погоду на ближайший месяц.
Так же в этот период начинались "волчьи свадьбы". Волки начинали жутко выть, и люди считали, что если ночью услышать волчьий вой и перевернуть подушку, то страх уйдет.
Что нельзя делать 28 марта:
Александров день еще назвали лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.