Александров день 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Новости Украины: 28 марта в Украине принято отмечать день Александра.

Православные христиане отмечают Александров день — праздник, когда почитают двух великомучеников Александров. В народе же в этот день готовились к весне, прилету чаек и началу купального сезона у птиц. По поведению этих животных определяли погоду на ближайший месяц.

Так же в этот период начинались "волчьи свадьбы". Волки начинали жутко выть, и люди считали, что если ночью услышать волчьий вой и перевернуть подушку, то страх уйдет.

Что нельзя делать 28 марта:

Выбрасывать мусор и перебирать вещи. Безусловно, очищать дом от лишнего хлама — похвальное дело, но не 28 марта. Считается, что аура этого дня слишком чувствительна, и она может пострадать, если вести себя неблагоразумно. Поэтому если не хочешь навлечь на себя незапланированные траты, безденежье и скуку, лучше не избавляться от старых вещей и мусора в Александров день.

Ходить в лес. В этот день лес принято почитать, поэтому не тревожить его своим присутствием. Если у тебя запланировал выезд на природу, то лучше поедь в горы или к озеру. А вот в лес не ходи, если не хочешь навлечь на себя несчастье.

Совершать необдуманные покупки. 28 марта постарайся быть экономной, если хочешь, чтобы и в дальнейшем удача помоогала тебе во всех делах.

Александров день еще назвали лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.