Итоги 27 марта: Взрывы в Кропивницком, обыски ФСБ в Крыму и весенний призыв

Новости Украины: Кропивницкий всколыхнуло несколько взрывов на газовой заправке. В оккупированном Крыму ФСБ проводит массовые обыски у крымских татар, более 20 задержанных. Кабмин определился с количеством весенних призывников. Вакарчук обратился к украинцам перед выборами. НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении. Такими были главные новости среды, 27 марта, в Украине и мире.

Взрывы в Кропивницком

На одной из газовых заправок Кропивницкого 27 марта прогремели несколько взрывов. Вместе с ними вспыхнул пожар. Об этом активно пишут жители города в соцсетях – рассказывают, что было слышно до 6 взрывов.

Однако по предварительным данным, на улице Киевской взорвалась 1 цистерна с газом. На место прибыли 10 пожарных машин, 47 спасателей и скорая помощь. Пожар охватил 200 квадратных метров. Горят 10 легковых авто, 4 грузовика и крыша рядом стоящего здания. В направлении места инцидента перекрыли дорогу.

Представитель местных чрезвычайников отказалась комментировать ситуацию 24 каналу. Представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что в результате инцидента пострадали 3 человека: 2 чрезвычайников и водитель газовоза.

В некоторых домах и школе №20 взрывной волной выбило окна. Некоторые микрорайоны города остались без света. Кроме того, возникают проблемы с мобильной связью.

Очевидец происшествия Сергей рассказал, что на газовой заправке обычно была одна стационарная емкость с газом и несколько тягачей с бочками. Вблизи заправки были грузовики с дизельным топливом.

ФСБ устроила массовые обыски в оккупированном Крыму

В Крыму вспыхнула новая волна преследований, контролируемая оккупантами. Российская ФСБ, полиция и гвардия провели не менее 25 обысков в домах подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщила, что в первую очередь речь идет о крымских татарах. При этом адвокатов на места обысков не допускают.

Арестованы по меньшей мере 20 человек. Известно, что арестованных более 20. Все они – крымские татары. Также известно, что в Каменке между жителями и силовиками произошла стычка.

Напомним, защитники арестованных и осужденных по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечал, что преследуемые в этом деле русскими – преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, которые исповедуют ислам.

Весенний призыв

В апреле-июне 2019 года к украинской армии призовут 18 752 граждан Украины. Из них больше всего пополнят ряды Вооруженных сил Украины – 9 тысяч человек.

В Нацгвардию направят 5152 человек, в Госпогранслужбы – 4 тысячи, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 марта.

Кроме того, на одного призывника выделят 3 935 гривен и 13 копеек. Из них 3842 гривен – для выплаты помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу. Еще 93 гривны и 13 копеек предусмотренные на подготовку и проведение призыва. Общий объем расходов для проведения призыва – 73,79 миллиона гривен.

Как действовать, когда пришла повестка?Призывники, которые получили повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки с каким-либо причинам не является основанием для игнорирования призыва. Поэтому сразу после начала нового призыва военнообязанным гражданам дается 10 дней на явку в военный комиссариат. Причинами неявки в военкомат могут считаться только такие форс-мажорные ситуации, как стихийное бедствие, болезнь призывника или смерть близкого родственника. Любые другие причины являются недостаточно весомыми и могут быть приравнены к уклонению от армии.

Вакарчук обратился к украинцам перед выборами, чтобы "не по приколу"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение. В нем певец призвал ответственно голосовать на выборах президента. Голосуем не “по приколу”: известные украинцы поддерживают обращение Вакарчука

Святослав Вакарчук отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее, и выборы президента – это "не прикол".

"Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать",– добавил он.

Вакарчук призвал не "убивать мечту" и выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.

Суд отменил запрет сериала Сваты

Окружной админсуд Киева снял запрет на показ в Украине сериала Сваты и разрешил въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 27 марта.

Суд, рассмотрев дело по иску телекомпании Студия 1+1 и компании Киноквартал, удовлетворил его и отменил соответствующие постановления и приказы.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", в котором снимался Ф.Добронравов (сериал снимался в Украине, его транслировал телеканал "1+1").

Ранее СБУ приняла решение о запрете въезда на три года российскому артисту Ф.Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.

Умер актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро

Во вторник, 26 марта, умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, который был известен по роли Калиостро в фильме "Формула любви", вышедшем на экраны в 1984 году. Актер ушел из жизни в Тбилиси, в возрасте 87 лет. Известно, что в последние месяцы актер тяжело болел. Когда состоятся похороны – пока неизвестно.

Зрителям актер особенно запомнился как граф Калиостро, роль которого он исполнил в замечательной трагикомедии Марка Захарова "Формула любви". Это советский художественный телефильм по сценарию Григория Горина, выпущенный в 1984 году киностудией "Мосфильм".

Порошенко назвал главного оппонента на выборах

Президент Петр Порошенко не подтвердил, что его оппонентом на выборах является олигарх Игорь Коломойский, а назвал таковым главу РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, координировать свои действия и работать на него - это украинский народ. Кто мой оппонент? Я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, потому что остальные боятся это делать, - это Путин", - ответил Порошенко.

НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро закрыло 26 уголовных производств, открытых по отмененной Конституционным судом статье о незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-службу НАБУ в среду, 27 марта.

Как сообщается, общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы в этих делах, составила около 500 млн гривен. Отмечается, что чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Наев рассказал о превосходстве ВСУ над силами НАТО

Командующий Операции объединенных сил Сергей Наев заявляет, что украинская армия мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту в некоторых вопросах и превосходит.

"Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах даже идет впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил", - отметил Наев.