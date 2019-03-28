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Весна не спешит возвращаться: синоптики рассказали, где пройдет мокрый снег
08:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в четверг, 28 марта, в западных областях и на Левобережье пройдет мокрый снег, днем 4-9° тепла.

В ближайшие сутки, 28 марта, над Украиной продолжит господствовать холодная и в основном влажная воздушная масса, ожидается рост атмосферного давления, днем – ослабление, в большинстве областей - прекращение осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью, утром в большинстве областей Левобережья умеренный мокрый снег; на остальной территории без осадков. На дорогах северо-западной части ночью, утром местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях, Приазовье и в Крыму от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

Прогноз погоды на 28 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 28 марта:

  • Ужгород – дождь, ночью -1...-3, днем +8...+10
  • Львов – дожь, ночью 0...-2, днем +7...+9
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Тернополь – дождь, ночью 0...-2, днем +5...+7
  • Черновцы – дождь, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Хмельницкий – дождь со снегом, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Луцк – дождь, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Ровно – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Житомир – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Винница – ясно, ночью -2...-4, днем +4...+6
  • Одесса – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Николаев – ясно, ночью +3...+5, днем +8...+10
  • Херсон –  ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Симферополь – ясно ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Кропивницкий – ясно, ночью 0...-2, днем +6...+8
  • Черкассы – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8
  • Чернигов – ясно, ночью -3...-5, днем +5...+7
  • Сумы –  дождь со снегом, ночью -2...-4, днем +6...+8
  • Полтава – ясно, ночью -1...-3, днем +5...+7
  • Днепр – ясно, ночью +1...+1, днем +6...+8
  • Запорожье – ясно, ночью  -1...-3, днем +6...+8
  • Донецк – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Луганск – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Харьков – ясно, ночью -1...+1, днем +6...+8
  • Киев – ясно, ночью -2...+4, днем +5...+7

29 марта - без осадков, лишь днём на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 5° мороза, днём 5-10° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

Прогноз погоды на 29 марта, Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 30 марта, осадки не ожидаются, лишь днем на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

На Киевщине также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

Прогноз погоды на 30 марта, Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье и понедельник осадки не прогнозируются, лишь днем 1 апреля в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 0-6° тепла; днем 11-17°, 1 апреля в западных, северных и Винницкой областях 7-13° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 31 марта 5-10° тепла, 1 апреля 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 31 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 апреля, Фото: meteo.gov.ua

 В столичном регионе также без осадков, лишь днем 1 апреля небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла; днем 31 марта 12-17°, 1 апреля 8-13°.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 сутки, временами дождь, 2-3 апреля в западных областях местами с мокрым снегом, в восточной части преимущественно без осадков. Температура 2-3 апреля ночью 0-6° тепла, в западных и северных областях местами 1-3° мороза, днем 6-12° тепла, на юге 10-16°; 4-6 апреля в Украине ночью 2-8° тепла, днем 12-18°.

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.  

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

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Погода, Снег, Синоптики, Прогноз погоды, 27 марта, Прогноз погоды на 27 марта.
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