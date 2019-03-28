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В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько

В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
10:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Военнослужащим горно-штурмовых подразделений ВСУ с 1 марта повышен размер денежного обеспечения.

Министр обороны Степан Полторак во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко поручил повысить с 1 марта 2019г размер денежного обеспечения военнослужащих горно-штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад".

Согласно опубликованной в четверг утром на странице ОК "Запад" в соцсети Фейсбук фотокопии отдельному поручению министра, повышается размер денежного обеспечения "военнослужащим которые проходят воинскую службу по контракту (призыву) на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава в военных частях А1556, А1778, А1927, А4267, А3715, А3892, А3029 с 01.03.2019…".

Данным поручением, в частности, устанавливается ежемесячная премия, а также "надбавка за особенности прохождения воинской службы в размере 87,8% должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет".

Как сообщалось, 15 марта П.Порошенко поручил С.Полтораку почти на четверть увеличить денежное обеспечение военнослужащих отдельных горно-штурмовых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а также поручил улучшить инфраструктуры военных городков ОГШБ.

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"Поручаю министру обороны Степану Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23% и приравнять их к бойцам подразделений десантно-штурмовых войск", - сказал П.Порошенко на митинге-реквиеме по случаю 80-летия провозглашения независимости Карпатской Украины в пятницу в Хустском районе Закарпатской области.

Также он поручил принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков, строительства новых современных жилых фондов для бойцов горно-штурмовых бригад. "Для этого предлагаю привлечь силы Государственной специальной службы транспорта. Соответствующие приказы поручаю подписать сегодня", - заявил П.Порошенко.

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Зарплата, Донбасс, ВСУ, Петр Порошенко, Горно-штурмовые подразделения.
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