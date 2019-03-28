Общественные организации в Украине могут стать участниками социального диалога

Новости Украины: Внесение изменений в Закон "Про социальный диалог в Украине" позволит общественным организациям стать участником социального диалога и защитит права работников.

С инициативой усовершенствовать социальный диалог и правками к Закону выступил один из депутатов Верховной Рады Игорь Котвицкий. По его мнению, принятие поправок к основному документу поможет наладить связь с работниками и работодателями, защитить их права и наладить продуктивную связь.

По мнению представителя власти, таким образом можно добиться эффективного поиска решений между сторонами дискуссий, правильно и в рамках законодательства урегулировать споры, отработать механизм развития успешной социально-экономической политики. Одним из критериев включения общественной организации в социальный диалог станет ее официальный статус.

В странах Европы таким образом ведется работа с общественностью на протяжении более 40 лет. Также ежегодно, начиная с 2003 года, проводятся встречи представителей профсоюзов, организаций работодателей и руководством ЕС. По мнению представителей Европейского Союза, диалог с общественностью позволяет облегчить интеграционные процессы.