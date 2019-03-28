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Минобороны проводит оперативный сбор с руководством ГУР

Минобороны проводит оперативный сбор с руководством ГУР
12:47 Сегодня Телеграф Фото: gur.gov.ua

Новости Украины: Министерство обороны Украины и Главное управление разведки проведут оперативные сборы с руководящим составом военной разведки.

Пресс-служба Главного управления разведки Украины сообщила, что в последующие 3 дня будет проходить оперативный сбор с руководящим составом военной разведки.

Как сообщили в пресс-службе ГУР, сборы проходят для того, чтобы достигнуть общего понимания перспектив развития среды безопасности вокруг Украины, основных задач военной разведки Украины в условиях повышения уровня военной угрозы нашей стране со стороны России.

По информации, основное внимание будет направлено на вопросы повышения эффективности ведения всех видов разведки, исследованию форм и методов ведения Россией гибридной войны и практическим мерам по противодействию такой деятельности, внедрению стандартов НАТО в деятельность ГУР Минобороны, учету тенденций развития обстановки в мире и вокруг Украины в процессы планирования и ведения разведки.

Отмечается, что специалисты определили направления совершенствования функционирования системы отечественной военной разведки, а также разведывательно-информационного обеспечения высшего государственного и военного руководства Украины.

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Пресс-служба ГУР сообщила, что в собрании приняли участие заместитель секретаря СНБО Украины Александр Литвиненко, представители руководства Генштаба ВСУ, разведывательных и специальных органов Украины, ведущие специалисты оборонных научно-исследовательских учреждений, эксперты в области национальной безопасности, а также представители руководства ГУР МО Украины.

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Все по теме:

Состав, Минобороны Украины, Военная разведка, ГУР, Оперативный сбор.
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