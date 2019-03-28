Скачать
Четверг, 28.03.2019
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море
Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Компания "Sony" закрывает пекинский завод по производству смартфонов
Компания "Sony" закрывает пекинский завод по производству смартфонов

Коломойский попал в список "Миротворца"

Коломойский попал в список "Миротворца"
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Бизнесмен Игорь Коломойский внесен в базу сайта "Миротворец".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский внесен в список сайта "Миротворец" (в базу "Чистилище").

Причиной появления профиля И.Коломойского в этом проекте указано следующее: "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

В профиле бизнесмена содержится информация о том, что он - олигарх, бизнесмен-миллиардер, основатель промышленно-финансовой группы "Приват", контролирует крупнейшую в Украине медиагруппу "1+1 медиа".

Как отмечается, с 1995 года И.Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра.

Приводится также его биография из открытых источников.

Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах

В начале марта И.Коломойский, находясь в Израиле, дал интервью BBC Newsnight.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Коломойский, Миротворец, Чистилище.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
04 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
05 "Слуга Народа 3. Выбор": смотреть онлайн 1 серия (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов
Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов
Коломойский попал в список &quot;Миротворца&quot;
Коломойский попал в список "Миротворца"
Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь