Коломойский попал в список "Миротворца"

Новости Украины: Бизнесмен Игорь Коломойский внесен в базу сайта "Миротворец".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский внесен в список сайта "Миротворец" (в базу "Чистилище").

Причиной появления профиля И.Коломойского в этом проекте указано следующее: "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

В профиле бизнесмена содержится информация о том, что он - олигарх, бизнесмен-миллиардер, основатель промышленно-финансовой группы "Приват", контролирует крупнейшую в Украине медиагруппу "1+1 медиа".

Как отмечается, с 1995 года И.Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра.

Приводится также его биография из открытых источников.

В начале марта И.Коломойский, находясь в Израиле, дал интервью BBC Newsnight.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.