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Британия призывает РФ прекратить нарушать права человека в оккупированном Крыму

Британия призывает РФ прекратить нарушать права человека в оккупированном Крыму
21:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Британии призывают Россию немедленно освободить задержанных крымских татар.

В Великобритании призывают Российскую Федерацию немедленно освободить крымских татар, задержанных после обысков в их домах.

Об этом британское посольство в Украине сообщает в Twitter.

Отмечается, что в Британии обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар, которые были организованы российскими властями.

"Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым - это Украина", - подчеркнули британские дипломаты.

Как сообщалось ранее, 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводились по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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Сегодня, 28 марта, стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых вчера проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю так называемый "суд" рассматривает ходатайство о мерах фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", уже принято решение об арестах 10 задержанных крымских татар.

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Великобритания, ФСБ, Крымские татары, Оккупированный Крым.
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