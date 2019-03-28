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Миссия США сожалеет в связи с тем, что ПС ОБСЕ не может продлить мандат СММ в Украине

Миссия США сожалеет в связи с тем, что ПС ОБСЕ не может продлить мандат СММ в Украине
22:57 Чт, 28 Март 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Миссия США заявляет, что Постоянный совет ОБСЕ не может продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине.

В Миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что Постоянный совет ОБСЕ не может продлить мандат Специальной мониторинговой миссии.

Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета организации в Вене, сообщает американская миссия при ОБСЕ.

В частности, он заявил, что Соединенные Штаты разделяют разочарование и серьезное беспокойство, обусловленные "неудачей до настоящего времени продлить мандат СММ и достичь соглашения по бюджету".

"СММ продолжает оставаться жизненно важным компонентом для обеспечения мирного урегулирования конфликта в Украине и символизирует актуальность и ценность этой организации как единого целого", - сказал американский дипломат.

Как сообщалось ранее, 22 марта 2018 года Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат деятельности Специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2019 года.

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СММ ОБСЕ создана 21 марта 2014 года. Миссия не вооружена и призвана отчитываться на основе собственных наблюдений и установленных фактов. В частности, наблюдатели собирают информацию и отчитываются о ситуации с безопасностью, информируют о гуманитарной ситуации и потребностях людей и способствуют доставке помощи другими организациями, а также помогают наладить диалог и способствуют прекращению огня на местах.

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США, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, Гарри Кемиен.
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