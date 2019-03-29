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Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день

Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день

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Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 29 марта следовало готовить телегу на лето, потому и занимались ее чисткой, ремонтом, устранением неполадок.

О 29 марта в народном календаре лишь одной строчкой и упоминается: "Пришел Саввин - сани покинь, телегу подвинь". А чего еще скажешь - межсезонье, ни тепла толкового, ни холода, только зябко да сыро. Дороги так развезло, что на санях уже не проедешь, а в телеге еще не прокатишься. На улицу и то лишний раз не выйдешь, не зная, как одеться-обуться для такой прогулки. Одно ясно, пальто да шапки меховые пора на что-то полегче сменить. Цыган-то с самого крещения в одной поддевочке щеголяет, шубу продав, и ничего, не замерз.

В общем, что и говорить, пришла пора поменять гардеробчик, а зимние вещи, постирав, почистив, просушив хорошенько, сложить аккуратно и убрать подальше до следующего сезона.

В православной церкви 29 марта почитают память трех мучеников: Папы, Трофима и Саввина. Именины отмечают Тимофей, Трофим, Денис, Емельян, Александр, Иван, Юлиан, Павел, Антон. К этому дню снег обычно практически полностью таял, и санный путь заканчивался.Говорили: "На Савина крестьянин сани спрятал". Пора было загонять сани во двор и готовить телегу. Крестьяне проверяли 29 марта, цела ли телега, не нужно ли ее отремонтировать. К слову, сегодня водители именно 29 марта проверяют свои автомобили на предмет различных неисправностей, соблюдая традицию.

Традиции

В церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. Имя первого из них "потянуло" за собой поговорку: если в этот день тепло, то и весна вся будет теплой. Крути не крути, зима, морозь не морозь, а вес - на уже вошла в свои права. На Саввина солнца хоть и нету, а вода все одно бежит. Считалось, что в этот день заканчивается санный путь, пора готовить телегу, при- чем сделать это надо до половодья. В путь в этот день не собирались, а готовились к выходу в поле. Первым делом надо было привести в порядок телегу — поменять износившиеся спицы, поменять железные ободы.

Народные приметы

Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни

Громко воробьи чирикают и купаются в лужах – будут теплые дни

Птицы прилетают большими стаями практически одновременно – примета к тому, что весна будет теплой

Облака высоко плывут по небу – будет тепло

Солнце сквозь тучи пробивается – скоро дождь пойдет Вороны и воробьи купаются в лужах – жди тепла

В Савин день зайцы еще не сменили цвет шкурки – будет похолодание

Снег быстро тает, ручьи текут – летом будет много осадков

Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление

Если по примете 29 марта рассыпать навоз в огороде или поле, то можно обеспечить себя хорошим урожаем

Нельзя 29 марта есть хлеб после захода солнца – это к нищете

Нельзя одалживать деньги, поскольку, по приметам, весь год в долгах ходить будешь

Знаменательные события в истории: 29 марта 2019 года

Нельзя спорить с людьми и ссориться, чтобы не навлечь на себя неприятности

29 марта можно определить вора, поскольку, если такой человек на небо посмотрит – у него глаза вытекут, и он ослепнет

Видны солнечные лучи разного цвета – будет дождь

Не следует садиться в сани 29 марта, чтобы свою удачу не проехать

В Трофимов день нельзя растапливать печь и выпекать в ней хлеб, чтобы не накликать беду. Вообще, разводить огонь крайне нежелательно

Если человек поднимет тяжелую сумку, у него забот прибавится.

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