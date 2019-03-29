День ангела Роман: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Первично название города Рим было дано от имен братьев Ромула и Рема. Имя Роман - это производная, вариант произношения имени Ромул. Парное женское имя – Романа. Близким по значению также будет другое женское имя – Ромина.

Романы любят все новое, но им трудно доводить все дела до конца. Все отвлекает – то болезни, то новые увлечения. Он каждый раз с пылом бросается на реализацию своей затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Но вот если это удается, то результат будет впечатляющим!

Роман немного бесшабашный, легкомысленный, он не станет искать выход из сложной ситуации, а предпочтет пустить все на самотек, махнет рукой на то, что не получилось и возьмется за другое дело, совершенно не сожалея об упущенных возможностях. Роман оптимист по натуре и во всем старается увидеть хорошее, на любое плохое событие в его жизни он постарается посмотреть с юмором.

Роман всегда поможет найти выход из положения, так как не подвержен стереотипам мышления. Роман замечательный первопроходец, без него не обойдется ни одно путешествие. Даже банальный поход по магазинам может обернуться запоминающимся событием. Роман самолюбив, остроумен. Он не будет стараться быть лидером, добиваться рекордов или же показать себя с лучшей стороны.

Роман очень подвижный мальчик, терпеливость – это не его, ему нужно получить все сразу. Но главная причина в том, что его мысли бегут впереди его возможностей, он постоянно отвлекается, быстро переключает свое внимание. Слишком строгое воспитание и жесткие рамки лишь сподвигнут Романа изобретательно врать. У Ромы хорошая память, он быстро схватывает все на лету, проблем с учебой у него не будет, если родители не будут стараться сделать из него прилежного ученика.

Роман имеет ярко выраженные способности к искусству, ему нравится то, что было раньше, а вот современные веяния принимает с большим трудом. Роман превыше всего ценит свободу. Не любит перемен, но готов порой делать совершенно невообразимые для него вещи. Например, просто взять и переехать в другую страну, или же внезапно поменять свои предпочтения.

Свою огромную энергию Роман применяет в работе. Обладатель этого имени предпочитает профессии, связанные с общением с людьми. Часто мужчин с этим именем можно встретить среди актеров, режиссеров, менеджеров по продажам, рекламе.

Проблем с коллегами, трудностей в общении Роман не испытывает никогда, очень легко идет на контакт и быстро находит общие темы для разговора даже в совершенно новой и незнакомой компании. Обладатель этого имени очень коммуникабельный человек. Рома очень любит поговорить, поэтому случайно может выдать чей-то секрет.

Роману довольно трудно найти ту единственную, но найдя ее, он бережет ее пуще глаза. Ведь именно она поможет Роману быть верным до конца своим идеям и поможет воплощать их в жизнь. Романы чаще всего однолюбы и ценят семейные ценности.

Поздравления

Ученые знают немало.

Из их многомудрых трудов

Известно, что в жилах Романа

Течет древнеримская кровь.

Он будет варить макароны,

Собачек бродячих кормить.

А должен водить легионы

И варварам кости дробить.

Он будет ходить по музеям,

На службе прилежно корпеть.

А должен сидеть в Колизее,

Рабов посылая на смерть.

Но если когда он чихает,

Не скажешь ему: "Будь здоров! "

То в жилах Романа вскипает

его древнеримская кровь.

Роману желаем здоровья

В связи с его древнею кровью.

У Романов - сплошные романы,

Жизнь как повесть, клубок авантюр.

Самый частный их гость - вечный странник,

Златокудрый мальчишка Амур.

Он на чашечку чая заглянет

И случайно заденет стрелой,

И страдают Романы и вянут,

И разбит их покой, как стекло.

Ах, ужасные муки Романов,

Но без горечи сладости нет,

Утром это - сердечные раны,

В лучшем случае шишка - в обед.

Позвольте, Рома, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

Добрый ангел тебя крылом коснулся,

С именинами тихонечко поздравил,

Добрый день солнечным лучом улыбнулся,

Поздравительный привет тебе отправил.

Пусть праздник порадует тебя,

Пусть везет тебе, Роман, во всем, всегда,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть щедро одарит тебя судьба.

С днем ангела тебя сердечно поздравляем,

Жизни долгой и счастливой желаем,

Комплименты и подарки принимай,

Побольше улыбайся, никогда не унывай.

Гена, радуйся каждому дню,

Пусть ангел хранит судьбу твою,

Пусть любовь тебя окрыляет,

Пусть надежные друзья окружают.