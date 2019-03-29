В Правительстве согласовали детали весеннего призыва

Новости Украины: В Кабинете министров Украины официально подтвердили количество призывников и список ведомств, в которые попадут солдаты весеннего призыва.

Согласно информации Государственного портала, численность граждан, попадающий под срочную военную службу в рамках весеннего призыва, составляет 18 752 человека с областей Украины. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Также в документе указано, по каким военным формированиям распределят призывников. Так, к Вооруженным Силам Украины отправят 9 тысяч человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 военных, в Государственную пограничную службу - 4 тысячи, а в Национальную гвардию Украины попадут остальные 5 тысяч 152 солдата.

В распоряжении от 27 марта, подписанном Премьер-министром Владимиром Гройсманом, указываются суммы на содержание призывников. Питание и прохождение строковой службы обойдется стране в более 4,5 миллиона гривен. Вместе с этим Министерство обороны обязано обеспечить всех служащих проездными документами для следования каждого из призывников к пунктам комиссариатов и далее до дальнейшего места расформирования. Набор граждан в ряды новобранцев стартует 1 апреля.