Украинская художница создала портрет Порошенко из оберток и снарядов

Новости Украины: Украинская художница Дарья Марченко из оберток от 20 кг шоколада и из остатков снарядов из Донбасса создала портрет президента Украины Петра Порошенко.

Молодая украинская художница Дарья Марченко создала портрет нынешнего президента Украины Петра Порошенко, используя обертки из 20 кг шоколада и остатков орудийных снарядов из Донбасса.

Фотокорреспондент Ефим Лукацкий у себя на странице в Facebook рассказал, что каркас портрета был создан с использованием 4000 орудийных снарядов с полей сражений на востоке страны, где с 2014 продолжается конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Кроме того, присмотревшись к фото, можно увидеть, что при создании полотна использовались исключительно фантики продукции компании Roshen. Для этого, молодая художница купила около 20 килограммов шоколада, обертки с которого использовала для создания образа главы государства.

Известность Дарье Марченко принесла ее картина "Лицо Донбасса", на которой гильзами выложен портрет президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, в Одессе на Александровском проспекте появились шуточные памятники президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Бюсты Трампа и Ким Чен Ына установили на гранитных тумбах возле гимназии №1. Автор памятников, художник Вадим "Bondero" Бондаренко рассказал, фигуры сделаны из гипса и покрашены в "классический тоталитарный соцреалистический цвет".