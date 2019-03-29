Украина является одной из "самых женских стран мира"

Новости Украины: В Украине около 55% населения страны составляют женщины, при этом зарпалата мужчин на 24,4% выше, чем у женщин.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с Клубом деловых женщин в Черновцах рассказала, что в Украине 55% населения составляют женщины.

Климпуш-Цинцадзе назвала Украину одной из "самых женских" стран мира. При этом, по ее словам представительство женщин в Верховной Раде составляет лишь 12%. Положительная тенденция с такой ситуацией отмечается в правительстве, где работают 5 женщин. Известно также, что на местном уровне, в сельских советах 51% депутатов составляют женщины.

По словам министра, в Украине сегодня происходит переосмысление роли женщин в украинском обществе. В частности, возросла роль женщин в политике и бизнесе. В Украине также отмечается рост количества женщин-предпринимателей, которые открывают частный бизнес и добиваются успеха. Так, согласно последним данным, около 40% украинских предпринимателей - женщины, а среди малого бизнеса - половина. При этом, уменьшилось количество женщин среди руководителей компаний и предприятий - всего 30%, но динамика здесь положительная: все больше компаний доверяют женщинам руководство. Отмечается, что женщины составляют большинство в общественных организациях.

На сегодняшний день, все больше становится понятней, что гендерное равенство - мощный ресурс для развития общества. Оно имеет не только моральное значение, но и может измеряться в совершенно конкретных экономических категориях и цифрах.

Согласно статистике, средняя заработная плата мужчин в Украине на 24,4% выше, чем у женщин. По данным Евростата, во всех странах ЕС мужчины на высших должностях получают оплату больше чем женщины. Наибольшая разница - в Венгрии (33,7%), Италии (33,5%), Чехии (29,7%), Словакии (28,3%), Польши (27,7%), Австрии (26,9% ), Германии (26,8%) и Португалии 25,9%).

По словам Климпуш-Цинцадзе, манипулирование вокруг гендерной политики является составной гибридной войны. Именно гендерная тематика является очень удобной для этого, поэтому в Украине до сих пор не ратифицирована Стамбульская конвенция и существуют антигендерные обращения депутатов областных и городских советов, шаблонные, наполненные манипуляциями и искажением фактов.