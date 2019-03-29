"Громадский бюджет": в Раду направлен проект закона

Новости Украины: Создание Всеукраинского гражданского бюджета станет возможным после согласование поправок к Закону "Про внесение изменений Бюджетного кодекса Украины".

29 марта в Комитет Верховной Рады Украины был передан Законопроект, принятие которого позволит создать "Всеукраинский громадский бюджет участия". Благодаря этому участники гражданского бюджета помогут определить проблемные вопросы развития страны в целом, а также решить, в какие отрасли в первую очередь направить финансирование.

Государственный фонд "Громадского бюджета" планируется создать в составе Госбюджета Украины. Средства фонда будут направлены на реализацию и софинансирования проектов, которые были поданы на конкурс гражданами и общественными организациями страны. В официальном документе объем финансирования из общей казны также предусмотрен и должен быть не меньше 0,1% от принятого бюджета страны.

Если указанный пункт будет дополнен в основной Проект Закона, документ с поправками вступит в силу 1 января 2020 года. Инициатором проекта стал депутат ВРУ Дмитрий Лубинец.