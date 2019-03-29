В Украине появятся инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью

Новости Украины: Украинских работодателей с 1 апреля обяжут оборудовать рабочие места специальной мебелью, оборудованием и устройствами для людей с инвалидностью.

В Министерстве регионального развития сообщили, что с 1 апреля согласно новым государственным строительным нормам об инклюзивности работодателей обяжут оборудовать инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью.

По данным ведомства, в Украине зарегистрировано около 3 миллионов человек с инвалидностью. Сообщается, что 80% из них являются трудоспособными гражданами, которые из-за недоступности общественного пространства не могут использовать свое право на труд.

В связи с такой ситуацией, в новых ГСН об инклюзивности содержится около 100 качественных изменений. Отныне, при проектировании специализированного рабочего места для человека с инвалидностью, также стоит приобретать комплект мебели, оборудования и вспомогательные устройства, приспособленные специально для конкретного вида инвалидности.

Согласно новым нормам, площадь одного рабочего места в офисных и административных помещениях для человека, который передвигается на инвалидной коляске, должна быть не менее 5,65 кв. м. Более того, парковочные места и входы в здания, лифты, зоны безопасности и тому подобное должны быть указаны с помощью международных символов.

Ранее сообщалось, что в гостиницах будут обязательно проектировать универсальные номера, в проектировку которых были учтены потребности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. По данным, в Украине всего насчитывается около 2500 отелей и гостиничных комплексов. Согласно закону, равный доступ к этим заведений должны иметь все. В связи с этим, в новом ГСН по инклюзивности зданий и сооружений было предусмотрено обязательное требование - при проектировании гостиниц организовывать не менее 10 % мест универсальными и удобными для всех категорий граждан, в том числе, людей с инвалидностью и другого маломобильного населения.