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Один из украинских банков поддержал программу энергоэффективности

Один из украинских банков поддержал программу энергоэффективности
17:07 Сегодня Телеграф stroyobzor.ua

Новости Украины: По данным пресс-службы ведомства, договор между банком и Госэнергоэффективности, направлен на развитие энергоэффективности страны, упростит выбор граждан.

Третий государственный банк Украины стал участником программы энергоэффективности. Так, между финансовым учреждением и Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению был подписан договор о запуске "теплых кредитов" в 2019 году.

Документ предусматривает возмещение банком-участником программы части денег на приобретение котла, энергоэффективного оборудования и других материалов. Дополнительные компенсации предоставляет местная власть. "Инвестировав в энергоэффективность, Вы сможете экономить на коммунальных услугах", прокомментировал новое сотрудничество Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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Также представители агентства уверены, что участие в развитии энергоэффективности страны новых банковских учреждений позволяет упростить желающим воспользоваться условиями программы и выбрать наиболее удобную финансовую организацию.

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Все по теме:

Украина, Банк, Кредит, Программа, Экономия, Энергия, Энергоэффективность, Ресурс, Агентство, Финасирование.
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