Один из украинских банков поддержал программу энергоэффективности

Новости Украины: По данным пресс-службы ведомства, договор между банком и Госэнергоэффективности, направлен на развитие энергоэффективности страны, упростит выбор граждан.

Третий государственный банк Украины стал участником программы энергоэффективности. Так, между финансовым учреждением и Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению был подписан договор о запуске "теплых кредитов" в 2019 году.

Документ предусматривает возмещение банком-участником программы части денег на приобретение котла, энергоэффективного оборудования и других материалов. Дополнительные компенсации предоставляет местная власть. "Инвестировав в энергоэффективность, Вы сможете экономить на коммунальных услугах", прокомментировал новое сотрудничество Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Также представители агентства уверены, что участие в развитии энергоэффективности страны новых банковских учреждений позволяет упростить желающим воспользоваться условиями программы и выбрать наиболее удобную финансовую организацию.