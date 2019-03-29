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Будет ли монетизация субсидий продолжаться в следующем году: Ответ Розенко

Будет ли монетизация субсидий продолжаться в следующем году: Ответ Розенко
17:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Розенко призвал представителей местных властей исправить все ошибки, которые возникнут в первые месяцы выплат.

Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Вице-премьер-министр Павел Розенко, находясь с рабочей поездкой в Черновцах, призвал представителей местной власти, управления социальной защиты населения, к следующему отопительному сезону исправить все ошибки, которые возникнут в первые месяцы выплаты монетизированных субсидий.

"Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, возникающие то с реестрами получателей, то с обменом информацией между ведомствами, то с донесением информации до людей, и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом", - цитирует Розенко пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер напомнил, что выплата монетизированных субсидий началась с 1 марта этого года. Около 2,3 млн домохозяйств получают свои выплаты через Пенсионный фонд, а ещё примерно 1,2 млн – через "Ощадбанк".

Как сообщалось ранее, с 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия выросла для 8,972 млн украинских пенсионеров из 10,2 млн пенсионеров. С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

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Помимо этого, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и распространяется на тех граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

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Кабмин, Отопительный сезон, Павел Розенко, Монетизация субсидий.
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