Скачать
Суббота, 30.03.2019
Премьер Ирландии: Есть высокая вероятность Brexit без сделки
Премьер Ирландии: Есть высокая вероятность Brexit без сделки
Продлен срок действия сниженных расчетов за газ для ТЭС и ТЭЦ
Продлен срок действия сниженных расчетов за газ для ТЭС и ТЭЦ
Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег
Виталий Кличко: Владимир не должен возвращаться в бокс ради денег
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

СНБО заявили, о возможных провокациях в сторону Билецкого

СНБО заявили, о возможных провокациях в сторону Билецкого
02:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: СНБО: Провокация готовится с целью расшатать ситуацию в стране.

Неизвестные могут попробовать спровоцировать хаос в Украине тем, что попробуют подорвать автобус Андрея Билецкого. Об этом рассказал замсекретарь СНБО Сергей Кривонос в эфире Newsone. "Есть проверенная информация, что есть попытки сделать провокации и подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывать ситуацию в стране", - заявил Кривонос.

Согласно его данным, существует информация только про факт попыток подрыва. "Главное сейчас, не допустить провокаций в середине страны. Потому что они могут дать ход к общим обвинениям и расшатыванию ситуации", - подытожил он. Пока неизвестно, где именно может произойти данная провокация и кто является ее организатором.

"Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии"Национальный корпус" Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер"Нацкорпуса" Андрей Билецкий позволяет манипулировать собой", - говорится в сообщении спецслужбы.

ГБР расследует информацию о подготовке покушения на лидеров Нацкорпуса и Нацдружин

"Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов", - заявили в СБУ. Согласно сообщениям СМИ, Билецкий заявил, что заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко якобы по приказу президента Петра Порошенко готовит убийства лидеров"Нацкорпуса" и"Национальных дружин". По словам депутата,"заказ" уже поступил через посредников в криминальные круги Днепропетровской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Провокация, Андрей Билецкий, Сергей Кривонос, Национальный корпус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
02 Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать
03 Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
04 День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
05 Кандидат П. подкупал избирателей в центре Черкасс (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нацбанк оштрафовал &quot;ОТП Банк&quot; на 7 млн грн
Нацбанк оштрафовал "ОТП Банк" на 7 млн грн
Министр Кабмина в декларации указал 593,8 тыс. грн доходов
Министр Кабмина в декларации указал 593,8 тыс. грн доходов
На Днепропетровщине во дворе частного дома произошел взрыв (Видео)
На Днепропетровщине во дворе частного дома произошел взрыв (Видео)
Всеукраинский театральный фестиваль-премия &quot;ГРА&quot;: составлен лонг-лист
Всеукраинский театральный фестиваль-премия "ГРА": составлен лонг-лист
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь