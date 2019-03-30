СНБО заявили, о возможных провокациях в сторону Билецкого

Новости Украины: СНБО: Провокация готовится с целью расшатать ситуацию в стране.

Неизвестные могут попробовать спровоцировать хаос в Украине тем, что попробуют подорвать автобус Андрея Билецкого. Об этом рассказал замсекретарь СНБО Сергей Кривонос в эфире Newsone. "Есть проверенная информация, что есть попытки сделать провокации и подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывать ситуацию в стране", - заявил Кривонос.

Согласно его данным, существует информация только про факт попыток подрыва. "Главное сейчас, не допустить провокаций в середине страны. Потому что они могут дать ход к общим обвинениям и расшатыванию ситуации", - подытожил он. Пока неизвестно, где именно может произойти данная провокация и кто является ее организатором.

"Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии"Национальный корпус" Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер"Нацкорпуса" Андрей Билецкий позволяет манипулировать собой", - говорится в сообщении спецслужбы.

"Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов", - заявили в СБУ. Согласно сообщениям СМИ, Билецкий заявил, что заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко якобы по приказу президента Петра Порошенко готовит убийства лидеров"Нацкорпуса" и"Национальных дружин". По словам депутата,"заказ" уже поступил через посредников в криминальные круги Днепропетровской области.