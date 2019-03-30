Епифаний встретился с послом США Мари Йованович

Новости Украины: Митрополит Епифаний провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 29 марта встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович. Об этом информирует пресс-служба ПЦУ.

“Во время встречи речь шла об актуальных вопросах современности, в частности, стороны коснулись религиозной и социально-политической ситуации в нашем государстве, значения независимой Церкви в жизни общества, а также обсудили те положительные шаги, которые Православная Церковь Украины уже реализовала за несколько месяцев после Объединительного Собора”, - говорится в сообщении. Встреча состоялась в помещении посольства США.

Отмечается, что митрополит Епифаний ответил на вопрос госпожи Йованович относительно внутренней жизни ПЦУ, ее социального и просветительского служения. Кроме этого, собеседники отметили важность для будущего Украины проведения демократических президентских выборов.

Предстоятель ПЦУ выразил признательность Мари Йованович за последовательную поддержку Украины со стороны США. Он отметил: "Мы благодарим вас за те усилия, которые направлены на защиту свободы вероисповедания во всем мире и в Украине в частности. Также по-особому благодарны за ту поддержку, которую Соединенные Штаты как союзник и друг продолжают оказывать Украине в это важное для нас и всего мира время". Сообщается, что в завершение встречи Епифаний вручил Мари Йованович памятные подарки.