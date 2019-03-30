Скачать
Суббота, 30.03.2019
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день

Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день
07:54 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц).

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются - по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, - вселенскими панихидами.

Также в эти субботы, помимо поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех "от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви". В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.

Во все родительские субботы служба совершается по особому уставу.

Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции

Что нельзя делать 30 марта в Родительскую субботу

  • В родительскую субботу не стоит грубить своим родным и близким, ссориться, употреблять бранные слова и сквернословить. Вести себя следует тихо, спокойно, ни с кем не спорить и не перечить старшим.
  • В этот день нельзя слушать громкую музыку, смотреть смешные передачи и фильмы по телевизору и ходить на развлекательные мероприятия.
  • Родительская суббота, которая к тому же выпадает на время Великого поста, дана для того, чтобы вспомнить об усопших, провести день в кротости и смирении.

30 марта 2019 года необходимо несколько раз вознести молитвы за упокой усопших родственников и близких людей. Не запрещается посещать кладбище, но лучше всего это делать после утренней службы.

В этот день следует воздержаться от поездок на большие расстояния. Также не стоит предаваться унынию и грусти. Об умерших нельзя говорить плохо, особенно в родительскую субботу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Церковь, Поминальные дни, Церковный праздник, 30 марта, Родительские субботы, Родительский субботы в 2019 году, Поминальные дни в 2019 году, Родительская суббота 30 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
03 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
04 Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать
05 День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили
Главные новости 29 марта
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь