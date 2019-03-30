Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются - по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.
Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, - вселенскими панихидами.
Также в эти субботы, помимо поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех "от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви". В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.
Во все родительские субботы служба совершается по особому уставу.
Что нельзя делать 30 марта в Родительскую субботу
30 марта 2019 года необходимо несколько раз вознести молитвы за упокой усопших родственников и близких людей. Не запрещается посещать кладбище, но лучше всего это делать после утренней службы.
В этот день следует воздержаться от поездок на большие расстояния. Также не стоит предаваться унынию и грусти. Об умерших нельзя говорить плохо, особенно в родительскую субботу.