Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день

Новости Украины: Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц).

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются - по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, - вселенскими панихидами.

Также в эти субботы, помимо поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех "от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви". В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.

Во все родительские субботы служба совершается по особому уставу.

Что нельзя делать 30 марта в Родительскую субботу

В родительскую субботу не стоит грубить своим родным и близким, ссориться, употреблять бранные слова и сквернословить. Вести себя следует тихо, спокойно, ни с кем не спорить и не перечить старшим.

В этот день нельзя слушать громкую музыку, смотреть смешные передачи и фильмы по телевизору и ходить на развлекательные мероприятия.

Родительская суббота, которая к тому же выпадает на время Великого поста, дана для того, чтобы вспомнить об усопших, провести день в кротости и смирении.

30 марта 2019 года необходимо несколько раз вознести молитвы за упокой усопших родственников и близких людей. Не запрещается посещать кладбище, но лучше всего это делать после утренней службы.

В этот день следует воздержаться от поездок на большие расстояния. Также не стоит предаваться унынию и грусти. Об умерших нельзя говорить плохо, особенно в родительскую субботу.