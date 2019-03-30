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Как украинцы накануне выборов отметят час Земли

Как украинцы накануне выборов отметят час Земли
11:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: На 30 марта в Украине намечаются экологические демонстрации и массовые мероприятия в поддержку Международного часа Земли.

Сегодня украинцы вместе со всем миром отметят Международный час Земли. Эта масштабная акция направлена на поддержку экологии и сохранение биологического разнообразия нашей планеты, она призывает всех неравнодушных землян отключить свет на один час. Примечательно, что Час Земли 2019 в Украине, пришелся на субботу, 30 марта, и состоится в канун выборов президента Украины. 

В День Международного часа Земли 2019 также проводятся разнообразные экологические демонстрации, квесты и массовые мероприятия.

Согласно информации на сайте WWF, в Украине на 30 марта намечен целый ряд мероприятий в поддержку Часа Земли. Экологические акции анонсированы в Киеве и области, в Виннице, Житомире, Луцке, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове и прочих городах Украины.

Так, в Киеве в Час Земли свет будет отключен в здании КГГА, а также в крупном столичном ТРЦ "Гулливер". Кроме того киевлян и гостей столицы приглашают на концерт в честь Часа Земли. Отмечается, что на мероприятии будут выключены все электроприборы – концерт классической музыки состоится при свечах. Концерт состоится в Доме Кино (улица Саксаганского, 6), вход платный.

В Виннице по случаю Дня Земли отключат подсветку Свято-Преображенского кафедрального Собора. Кроме того, запланирован ряд мероприятий:

- Экологически-просветительское мероприятие "Чистый Сабаров - чистая Планета";

- мастер-класс по плетению ковриков от Общее (30 марта в 14:30, в HUB "Місто змістів");

- Акустический концерт "Музыка в темноте". Концерту будет предшествовать дискуссия "Час Земли по-винницки" (30 марта в 19:00 в CHERDAK).

Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду

Во Львове в Час Земли отключат подсветку Собора Святого Юра, городской ратуши, телебашни на Высоком замке и многих прочих исторических зданий. В центре города все желающие смогут присоединиться к свечной иллюминации.

Свет отключат и в центре Одессы –на Приморском бульваре, Думской площади и у Горсовета, на Катерининской площади, на Дерибасовской и на прочих центральных улицах города. Кроме того, что WWF в Украине вместе с Impact Hub Odessa приглашают всех желающих на тематический вечер, посвященный Часу Земли. Сбор намечен на 19:15.

В Харькове будет отключена подсветка Свято-Благовещенского кафедрального собора, площади возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. М.В. Лысенко, площади Конституции. Ранее, NASA показало снимок ночной части Земли из космоса.

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Мероприятия, Города Украины, Экологические акции, Час Земли 2019.
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