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Моряки Украины и Франции осуществили уникальную операцию

Моряки Украины и Франции осуществили уникальную операцию
10:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Специалисты Военно-морских сил ВСУ и французские моряки провели поиск и уничтожение подозрительных и взрывоопасных предметов в Черном море.

Специалисты Военно-морских сил ВСУ совместно с военными моряками французского тральщика Capricorne провели поиск, идентификацию и уничтожение подозрительных и взрывоопасных предметов. Об этом сообщает "Флот Украины".

Уникальность операции в том, что ее впервые провели на участке Черного моря, который прилегает к акватории порта Южный и со времен Второй мировой войны запрещен для гражданского судоходства.

"Это наш первый подобный опыт работы с французскими коллегами. К этому времени мы уже обезвреживали взрывоопасные предметы времен мировых войн, которые находили в море вблизи берегов Крыма и в водах реки Дунай. Особенностью поисковых действий в ходе этой операции было применение новейшего оборудования, имеющегося на вооружении кораблей НАТО", - прокомментировал событие начальник поисково-спасательной службы ВМС ВСУ капитан 1-го ранга Алексей Нестеров.

По его словам, благодаря мощному сонару, встроенному в корпус тральщика Capricorne, удалось - вопреки крайне плохой видимости и хаотичному движению течений и слоев воды - быстро просканировать дно и выявить подозрительные предметы в акватории порта.

После визуального обследования дна на мониторах к операции привлекли водолазов и два телеуправляемых подводных аппарата.

Как выяснилось во время детального обследования, подозрительными предметами оказались обыкновенные старые бочки и обломки металлических конструкций.

Отныне всем судам, заходящим в акваторию порта Южный, службы гавани извещают о безопасности судоходства в этом районе, подчеркнул Нестеров.

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Также он добавил, что поиск, идентификация и уничтожение взрывоопасных предметов в Черном море возле украинского побережья продлится. Причем к дальнейшим операциям будет привлечено значительно больше сил и ресурсов - как от ВМС ВСУ, так и флотов стран-партнеров.

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Черное море, Поиск, Уничтожение, Взрывоопасные предметы, Специалисты ВМС ВСУ, Французские моряки.
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