ОБСЕ еще на один год продлила работу СММ в Украине

Новости Украины: Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине еще на один год.

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал решение Постоянного совета ОБСЕ продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине (СММ) еще на один год. Об этом сообщается на сайте организации.

Лайчак напомнил, что СММ имели полномочия на всей территории Украины устанавливать и сообщать факты об инцидентах, включая те, что касаются предполагаемых нарушений основных принципов и обязательств ОБСЕ.

Он назвал участников миссии "глазами и ушами организации и международного сообщества, которые непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации".

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан выразил благодарность всем 57 странам-участницам ОБСЕ за поддержку миссии после принятия вчера консенсусного решения о продлении срока действия мандата СММ ОБСЕ еще на один год.

"Миссия продолжит выполнять свой мандат и способствовать снижению напряженности, обеспечения мира и безопасности в Украине", - заявил Апакан.

Напомним, новым председателем Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назначен турецкий дипломат Яшар Халит Чевик, который на этом посту заменит Эртурула Апакана. Как сказано на сайте Министерства иностранных дел Турции, на должность нового председателя СММ претендовали шесть кандидатов. Апакан в должности председателя СММ находится со 2 апреля 2014 года и вскоре его срок истекает.