Украинцы помолились за честные выборы

Новости Украины: 30 марта 2019 объявлено днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов.

Субботу, 30 марта, объявлено национальным днем молитвы и поста в намерении выборов Президента Украины. Об этом сообщил председатель Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций епископ Виталий Кривицкий, передает УНН со ссылкой на Католический медиа-центр.

"По инициативе Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке Президента Украины 30 марта 2019 объявлено днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов", - цитирует медиа-центр слова председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого.

Как отмечается, президентские выборы - очень важное событие. "Пусть пост и молитва каждого гражданина Украины приведут к выбору в президенты человека, который этого достоин", - добавили в медиа-центре.

На данный момент, молитвенное мероприятие за честные и мирные президентские выборы проходит на Владимирской горке с участием глав церквей и региональных общин.

Раньше, глава ПЦУ Епифаний предоставил благословение до завершения избирательного процесса во всех храмах Поместной Украинской православной церкви подносить молитвенные просьбы о справедливых выборах Главы Украинского государства, за мир и единство в Украине. Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.