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Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
13:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Благовещение православные христиане празднуют каждый год 7 апреля.

Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего - Иисуса Христа.

Благовещение 2019 в Украине: дата праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы -это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется. По юлианскому стилю праздник отмечается ежегодно 7 апреля. В 2019 году Благовещение выпадает в последний день Страстной недели - в воскресенье перед Пасхой.

Традиции Благовещения 2019 в Украине

Праздник Благовещения один из самых больших весенних праздников. В церкви в этот день освящают просвиры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну. Также незамужние девушки возле храмов танцуют первый весенний хоровод - "кривой танец".

Благовещенье в 2019 году: какого числа будет праздник

Народные приметы на Благовещение 2019 в Украине

  • Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху.
  • Однако если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно.
  • Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень -средняя, если ясно вечером -поздняя.
  • Если на небе не удалось посчитать ни одной ласточки, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.
  • Если на Благовещение будет хорошая погода -будет хороший урожай.
  • Если на Благовещение снег летит -лето неурожайное.
  • Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.
  • А вот если будет падать дождь, то осенью будет очень богатый урожай грибов.

Согласно поверью, на Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы, однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется.

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