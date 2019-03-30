Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего - Иисуса Христа.
Благовещение 2019 в Украине: дата праздника
Благовещение Пресвятой Богородицы -это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется. По юлианскому стилю праздник отмечается ежегодно 7 апреля. В 2019 году Благовещение выпадает в последний день Страстной недели - в воскресенье перед Пасхой.
Традиции Благовещения 2019 в Украине
Праздник Благовещения один из самых больших весенних праздников. В церкви в этот день освящают просвиры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну. Также незамужние девушки возле храмов танцуют первый весенний хоровод - "кривой танец".
Народные приметы на Благовещение 2019 в Украине
Согласно поверью, на Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы, однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется.