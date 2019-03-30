В ГПСУ сообщили количество прибывших иностранных наблюдателей на выборы 2019

Новости Украины: Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что на выборы президента Украины 31 марта 2019 году уже прибыли 76 наблюдателей.

За минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд в Украину 76 наблюдателей на выборы Президента. В общем уже оформлено более 1,5 тысячи таких лиц. Об этом УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"За прошедшие сутки въехали 76 наблюдателей, сейчас в Украине находится более 1,5 тысячи официальных наблюдателей из 40 стран", - отметил Слободян.

Он напомнил, что, по данным ЦИК, на очередных выборах Президента Украины должны присутствовать почти 2400 международных наблюдателей. Среди них не будет представителей Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Украине в субботу с полуночи объявили "день тишины" перед выборами Президента. В этот день согласно закону "О выборах Президента Украины" запрещается проведение каких-либо агитационных мероприятий, размещение рекламных бордов, распространение предвыборных агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации.