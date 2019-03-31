Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Мина попала в школу в Афганистане: По меньшей мере четыре школьника погибли
Мина попала в школу в Афганистане: По меньшей мере четыре школьника погибли
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBA
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBA
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз

Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз

Смотрите фото (3)
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Приметы гласят, что люди, рожденные 31 марта, первую половину своей жизни проживут счастливыми, не будут знать горя и печали.

В народном календаре 31 марта носит забавное прозвище "Кирилл — дери полоз" — во-первых, благодаря святителю Кириллу Иерусалимскому, чью память отмечают в этот день христиане, а во-вторых, из-за нарушенного санного пути, по которому уже не проедешь на полозьях: скорее, обдерешь их о мерзлую землю. А еще 31 марта вспоминают святых Трофима, Евкарпа и Иоанна Лествичника, задабривают домового и высматривают комаров.

"Дери полоз" — так говорили, потому что санный путь был уже закрыт. Те, кто еще пытался проехать на санях, портили полозья. С этого дня просыпались первые комары, крестьяне радовались и встречали их забавными песенками.

Обычаи 31 марта

Если в доме есть грудной ребенок, то не давайте в этот день взаймы хлеба или соли, иначе можете отдать его счастливую судьбу. Купая малыша вечером, никому не открывайте двери. После купания, обтирая младенца пеленкой, скажите: "Пеленка на плечико, здоровье и красота пойдите на телеса".

Выливая после купания воду, нужно сказать: "Вода в землю, а ребенок в рост".

Кирилл – дери полоз и Кириллов день 31 марта не имеет каких-то особенных традиций. В старину наши предки в этот день, как правило, обращались к святому с молитвами, прося его о дождях для хорошего роста посевов.

Знахари и целители в Кириллов день заговаривали грыжу, читали заговоры и проводили обряды, защищающие от порчи, сглаза и несчастий.

Но, будучи народным праздником, Кирилл – дери полоз 31 марта 2019 года имеет ряд примет.

Приметы 31 марта

  • Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в конце марта и в апреле будет стоять теплая погода.
  • Снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет.
  • Снег гладкий – к неурожаю, шершавый – к урожаю.
  • Комары появились – к солнечной и ясной погоде.
  • Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.
  • Мошкара кружится – к урожаю грибов.
  • Если в этот день комара убьете, то вам простится сорок грехов.
  • Лебеди прилетели – к теплу.
  • Народное поверье гласит, что в этот день нельзя подстригать волосы, иначе можно навлечь неприятности и беды.

Знаменательные события в истории: 31 марта 2019 года

Также считается, что Кириллов день 31 января – не самое лучшее время для похода в гости. Если верить приметам и поверьям, придя в этот праздник в гости, можно там же оставить свою удачу.

Также есть примета, гласящая, что в этот день нельзя открывать дверь посторонним людям, а особенно пускать их на порог, если в этот момент купается ребенок. По поверьям, в этом случае дите может лишиться счастья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Кирилл, Народные приметы, Обряды, 31 марта, Кириллов день, Кирилл дери полоз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
03 Руководитель Госрезерва получил обвинительный акт в аэропорту
04 Консерваторы склоняют Мэй к "жесткому" Brexit
05 Украинскую певицу MARUV ограбили в аэропорту Борисполь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Байдена обвинили в &quot;унизительном и неуважительном&quot; поведении
Байдена обвинили в "неуважительном" поведении
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Рецепт дня: постные пирожки с картофелем
Рецепт дня: постные пирожки с картофелем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь