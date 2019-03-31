Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз

Новости Украины: Приметы гласят, что люди, рожденные 31 марта, первую половину своей жизни проживут счастливыми, не будут знать горя и печали.

В народном календаре 31 марта носит забавное прозвище "Кирилл — дери полоз" — во-первых, благодаря святителю Кириллу Иерусалимскому, чью память отмечают в этот день христиане, а во-вторых, из-за нарушенного санного пути, по которому уже не проедешь на полозьях: скорее, обдерешь их о мерзлую землю. А еще 31 марта вспоминают святых Трофима, Евкарпа и Иоанна Лествичника, задабривают домового и высматривают комаров.

"Дери полоз" — так говорили, потому что санный путь был уже закрыт. Те, кто еще пытался проехать на санях, портили полозья. С этого дня просыпались первые комары, крестьяне радовались и встречали их забавными песенками.

Обычаи 31 марта

Если в доме есть грудной ребенок, то не давайте в этот день взаймы хлеба или соли, иначе можете отдать его счастливую судьбу. Купая малыша вечером, никому не открывайте двери. После купания, обтирая младенца пеленкой, скажите: "Пеленка на плечико, здоровье и красота пойдите на телеса".

Выливая после купания воду, нужно сказать: "Вода в землю, а ребенок в рост".

Кирилл – дери полоз и Кириллов день 31 марта не имеет каких-то особенных традиций. В старину наши предки в этот день, как правило, обращались к святому с молитвами, прося его о дождях для хорошего роста посевов.

Знахари и целители в Кириллов день заговаривали грыжу, читали заговоры и проводили обряды, защищающие от порчи, сглаза и несчастий.

Но, будучи народным праздником, Кирилл – дери полоз 31 марта 2019 года имеет ряд примет.

Приметы 31 марта

Если к этому дню на склонах появились первые цветы мать-и-мачехи, то в конце марта и в апреле будет стоять теплая погода.

Снег долго грудами лежит – у скота легкий год будет.

Снег гладкий – к неурожаю, шершавый – к урожаю.

Комары появились – к солнечной и ясной погоде.

Много комаров в лесу – хорошо уродят овес и ягоды.

Мошкара кружится – к урожаю грибов.

Если в этот день комара убьете, то вам простится сорок грехов.

Лебеди прилетели – к теплу.

Народное поверье гласит, что в этот день нельзя подстригать волосы, иначе можно навлечь неприятности и беды.

Также считается, что Кириллов день 31 января – не самое лучшее время для похода в гости. Если верить приметам и поверьям, придя в этот праздник в гости, можно там же оставить свою удачу.

Также есть примета, гласящая, что в этот день нельзя открывать дверь посторонним людям, а особенно пускать их на порог, если в этот момент купается ребенок. По поверьям, в этом случае дите может лишиться счастья.