Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная

За каждой из недель Великого поста закрепилось особое название, напоминающее то или иное событие, связанное со святыми великомучениками, митрополитами, чудотворцами, самими Иисусом Христом, Богородицей и Святой Троицей.
Что такое Крестопоклонная неделя Великого поста?
В понедельник, 25 марта 2019 года, началась третья седмица Великого поста. Неделей церковь называет воскресенье, поэтому сам праздник выпадет на 31 марта. В это время в храмах во время службы поклоняются священному кресту, на котором якобы был распят Сын Божий ("якобы" означает, что на каждом из крестов во всех церквах Иисус распят не был). Поклоны – это дань уважения подвигу Христа. Есть еще одно значение – нести свой крест, а значит, принять свою ношу.
Кроме того, смысл Крестопоклонной недели еще и в том, что помогает верующим в их стремлении пройти испытание Великим постом до конца. Не секрет, что многие устают соблюдать пост и поддаются искушению. Возле Креста верующие вспоминают подвиг Иисуса и вновь обретают силы.
В дни недели верующие выпекают особые хлебцы, которые называются "крестцы". А в субботу третьей седмицы в храмах проводят всенощное бдение. В центр храма выносится Животворящий Крест, перед которым священники и прихожане совершают три поклона. Поклоны происходят после чтения молитв, начиная с воскресенья, которое носит название Крестопоклонного. Затем в понедельник, среду и пятницу.
В первый день недели совершится традиционный вынос креста в середину храмового зала. Каждый молящийся сможет преклониться перед ним до земли.
Спустя 2 недели после начала поста все, кто несерьезно к нему относились, вернулись к своей обычной еде, образу мыслей и жизни. Немудрено, ведь испытание отказом от "баловства", до которого можно дотянуться рукой — одно из самых сложных. Однако для тех, кто сумел совладать с собой, Крестопоклонная неделя служит маяком, который показывает продолжить путь к очищению и великой радости Воскрешения.
Но просто знать свою, пусть и великую, цель, бывает мало, необходимо осознавать помощников, которые всегда в нашем распоряжении, внутри нас. Они помогают преодолевать первые, самые тяжёлые дни поста, ведут нас в последующие недели и не позволяют нам предаваться соблазнам и послаблениям.
Крестопоклонная неделя не является особенной в плане приемов пищи. Обычные люди, не относящиеся к монашествующим, могут питаться дважды и трижды в день. Следует ограничивать употребление масла, специй и количества принимаемой пищи в целом. Желательной для приема пищей остаются: отварные овощи, крупы, овощные супы, различные салаты без солений и заправок. Из напитков: вода, компот, отвар ромашки, мяты или другой успокаивающей травы. В выходные можно добавить в еду немного елея, приправ и выпить толику кагора.
Образ жизни следует продолжать уединенный, без отлучек из дома, кроме необходимых, просмотра и прослушивания мирских передач, празднеств и гостевых приёмов.