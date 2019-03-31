Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная

Новости Украины: Крестопоклонная неделя Великого поста 2019 приходится на его середину.

За каждой из недель Великого поста закрепилось особое название, напоминающее то или иное событие, связанное со святыми великомучениками, митрополитами, чудотворцами, самими Иисусом Христом, Богородицей и Святой Троицей.

Что такое Крестопоклонная неделя Великого поста?

В понедельник, 25 марта 2019 года, началась третья седмица Великого поста. Неделей церковь называет воскресенье, поэтому сам праздник выпадет на 31 марта. В это время в храмах во время службы поклоняются священному кресту, на котором якобы был распят Сын Божий ("якобы" означает, что на каждом из крестов во всех церквах Иисус распят не был). Поклоны – это дань уважения подвигу Христа. Есть еще одно значение – нести свой крест, а значит, принять свою ношу.

Кроме того, смысл Крестопоклонной недели еще и в том, что помогает верующим в их стремлении пройти испытание Великим постом до конца. Не секрет, что многие устают соблюдать пост и поддаются искушению. Возле Креста верующие вспоминают подвиг Иисуса и вновь обретают силы.

В дни недели верующие выпекают особые хлебцы, которые называются "крестцы". А в субботу третьей седмицы в храмах проводят всенощное бдение. В центр храма выносится Животворящий Крест, перед которым священники и прихожане совершают три поклона. Поклоны происходят после чтения молитв, начиная с воскресенья, которое носит название Крестопоклонного. Затем в понедельник, среду и пятницу.

В первый день недели совершится традиционный вынос креста в середину храмового зала. Каждый молящийся сможет преклониться перед ним до земли.

Спустя 2 недели после начала поста все, кто несерьезно к нему относились, вернулись к своей обычной еде, образу мыслей и жизни. Немудрено, ведь испытание отказом от "баловства", до которого можно дотянуться рукой — одно из самых сложных. Однако для тех, кто сумел совладать с собой, Крестопоклонная неделя служит маяком, который показывает продолжить путь к очищению и великой радости Воскрешения.

Но просто знать свою, пусть и великую, цель, бывает мало, необходимо осознавать помощников, которые всегда в нашем распоряжении, внутри нас. Они помогают преодолевать первые, самые тяжёлые дни поста, ведут нас в последующие недели и не позволяют нам предаваться соблазнам и послаблениям.

Крестопоклонная неделя не является особенной в плане приемов пищи. Обычные люди, не относящиеся к монашествующим, могут питаться дважды и трижды в день. Следует ограничивать употребление масла, специй и количества принимаемой пищи в целом. Желательной для приема пищей остаются: отварные овощи, крупы, овощные супы, различные салаты без солений и заправок. Из напитков: вода, компот, отвар ромашки, мяты или другой успокаивающей травы. В выходные можно добавить в еду немного елея, приправ и выпить толику кагора.

Образ жизни следует продолжать уединенный, без отлучек из дома, кроме необходимых, просмотра и прослушивания мирских передач, празднеств и гостевых приёмов.