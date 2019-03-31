Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосвания
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз

Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная

Смотрите фото (3)
Великий пост 2019: третья неделя - Крестопоклонная
11:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Крестопоклонная неделя Великого поста 2019 приходится на его середину.

За каждой из недель Великого поста закрепилось особое название, напоминающее то или иное событие, связанное со святыми великомучениками, митрополитами, чудотворцами, самими Иисусом Христом, Богородицей и Святой Троицей.

Что такое Крестопоклонная неделя Великого поста?

В понедельник, 25 марта 2019 года, началась третья седмица Великого поста. Неделей церковь называет воскресенье, поэтому сам праздник выпадет на 31 марта. В это время в храмах во время службы поклоняются священному кресту, на котором якобы был распят Сын Божий ("якобы" означает, что на каждом из крестов во всех церквах Иисус распят не был). Поклоны – это дань уважения подвигу Христа. Есть еще одно значение – нести свой крест, а значит, принять свою ношу.

Кроме того, смысл Крестопоклонной недели еще и в том, что помогает верующим в их стремлении пройти испытание Великим постом до конца. Не секрет, что многие устают соблюдать пост и поддаются искушению. Возле Креста верующие вспоминают подвиг Иисуса и вновь обретают силы.

В дни недели верующие выпекают особые хлебцы, которые называются "крестцы". А в субботу третьей седмицы в храмах проводят всенощное бдение. В центр храма выносится Животворящий Крест, перед которым священники и прихожане совершают три поклона. Поклоны происходят после чтения молитв, начиная с воскресенья, которое носит название Крестопоклонного. Затем в понедельник, среду и пятницу.

Великий пост 2019: как правильно питаться 

В первый день недели совершится традиционный вынос креста в середину храмового зала. Каждый молящийся сможет преклониться перед ним до земли.

Спустя 2 недели после начала поста все, кто несерьезно к нему относились, вернулись к своей обычной еде, образу мыслей и жизни. Немудрено, ведь испытание отказом от "баловства", до которого можно дотянуться рукой — одно из самых сложных. Однако для тех, кто сумел совладать с собой, Крестопоклонная неделя служит маяком, который показывает продолжить путь к очищению и великой радости Воскрешения.

Но просто знать свою, пусть и великую, цель, бывает мало, необходимо осознавать помощников, которые всегда в нашем распоряжении, внутри нас. Они помогают преодолевать первые, самые тяжёлые дни поста, ведут нас в последующие недели и не позволяют нам предаваться соблазнам и послаблениям.

Великий пост 2019: что можно и что нельзя делать

Крестопоклонная неделя не является особенной в плане приемов пищи. Обычные люди, не относящиеся к монашествующим, могут питаться дважды и трижды в день. Следует ограничивать употребление масла, специй и количества принимаемой пищи в целом. Желательной для приема пищей остаются: отварные овощи, крупы, овощные супы, различные салаты без солений и заправок. Из напитков: вода, компот, отвар ромашки, мяты или другой успокаивающей травы. В выходные можно добавить в еду немного елея, приправ и выпить толику кагора.

Образ жизни следует продолжать уединенный, без отлучек из дома, кроме необходимых, просмотра и прослушивания мирских передач, празднеств и гостевых приёмов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Церковь, Пост, Великий пост, Церковный праздник, Великий пост 2019, Пост 2019, Крестопоклонная неделя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
03 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
04 Руководитель Госрезерва получил обвинительный акт в аэропорту
05 Консерваторы склоняют Мэй к "жесткому" Brexit
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Итоги 30 марта: Нарушения в &quot;день тишины&quot;, молитва за выборы и ограбление Maruv
Главные новости 30 марта
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Рецепт дня: постные пирожки с картофелем
Рецепт дня: постные пирожки с картофелем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь