Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Епифаний обратился к украинцам: Голосуйте по совести
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Епифаний обратился к украинцам: Голосуйте по совести

Епифаний обратился к украинцам: Голосуйте по совести
12:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отдал свой голос на выборах президента Украины и призвал украинцев исполнить свой гражданский долг и проголосовать.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает соотечественников принять участие в очередных выборах Президента Украины и проголосовать за того, кого они считают достойным возглавить государство в следующие 5 лет. Об этом он сказал журналистам на избирательном участке после того, как проголосовал сам.

"Призываю сегодня сделать свой выбор. Исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок и согласно своей совести, согласно здравому смыслу и своим мировоззренческим убеждениям сделать выбор, выбрать того, кого они считают достойным, чтобы он в течение следующих пяти лет был главой нашего Украинского государства", - сказал Епифаний.

В то же время, отвечая за вопросы представителей СМИ, митрополит отметил, что "своего" кандидата выбирал не долго. Свой голос он отдал именно за того человека, который, по его мнению, может возглавить и вести Украину вперед. В то же время имя этого кандидата он не назвал.

Как сообщалось, в воскресенье, 31 марта, проходят очередные выборы Президента Украины. Голосование продлится с 8 до 20 часов, на зарубежных избирательных участках голосование будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также 29 тысяч 888 участковых избирательных комиссий, среди которых 79 специальных избирательных участков для голосования военнослужащих на территории военных частей (формирований) на Донбассе и одна - на Львовщине. За рубежом будет работать 101 избирательный участок.

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Выборы 2019, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ, Призвал укрианцев, Голосовать по совести.
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