ПЦУ начала функционировать в Словении

Новости Украины: Первое воскресное богослужение возглавил протоиерей Кучирка вместе со словенским священником.

В посольстве Украины в Словении в воскресенье сообщили о том, что в балканской стране начала функционировать Православная Церковь Украины. В храме святого Урха состоялась первая литургия ПЦУ.

"31 марта в Словении начала свое функционирование Православная церковь Украины. Посол Михаил Бродович с женой, сотрудники посольства и представители украинской общины в Словении посетили первую Святую литургию св. Василия Великого, которая была отслужена в храме св.Урха", - говорится в сообщении посольства Украины в Словении в Twitter.

Первое воскресное богослужение возглавил протоиерей Кучирка вместе со словенским священником - отцом Алешом Томашевичем.

"Выражаем искреннюю благодарность архиепископу монс. Станиславу Зоре, который имея полномочия главы словенского церкви предоставил возможность проводить богослужения в святыне св.Урха", - добавили в украинские дипломаты.

Богослужіння очолив протоієрей В.Кучирка у співслужінні зі словенським священником о. Алешом Томашевичем.

Висловлюємо щиру вдячність Архієпископу Монс. Станіславу Зоре, який маючи повноваження глави Словенської церкви надав можливість проводити богослужіння в святині св. Урха. pic.twitter.com/I8oI44hSN7 — UkraineInSlovenia (@UKRinSLO) 31 марта 2019 г.

Напомним, 6 января Украина получила томос об автокефалии ПЦУ, подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем накануне.

Церемония передачи посоха и томоса митрополиту Епифанию официально завершила процедуру получения Украиной церковной независимости. 9 января все члены Синода Вселенского патриархата подписали документ, чем технически завершили его оформление.

15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской был избран глава поместной украинской церкви – Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.