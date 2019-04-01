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В Украине пересчитали и подняли пенсии

В Украине пересчитали и подняли пенсии
11:36 Сегодня Телеграф newsone.ua

Новости Украины: В Кабинете Министров приняли решение о пересмотре размера пенсий и повышения их минимум на сто гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

В Кабмине Украины согласовали поднять пенсионные выплаты в случаях, где требуется их пересчет. Решение чиновников вступило в силу в начале марта, и более 4,5 миллионов пенсионеров смогли получить в среднем на 500 гривен больше.

Сам Розенко подчеркнул, что большей части населения пенсионного возраста поднято ежемесячные выплаты на сумму от 100 до 400 грн. Полтора миллиона человек за март получат максимум на 700 гривен больше, остальные полмиллиона смогут рассчитывать на прибавку от 700 до 1000 грн.

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Также в ходе совещания чиновник напомнил о выплате в размере 1205 грн той категории пенсионеров, которые имеют большой трудовой стаж, но с уровнем соцвыплат в 1700 гривен. Доплату они получат в марте и апреле.

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