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Минздрав выступает за доступность и качество лекарств

Минздрав выступает за доступность и качество лекарств
18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила об усилении контроля на фармацевтическом рынке Украины.

Государственный контроль на фармацевтическом рынке Украины должен усиливаться, в частности, с введением европейских практик, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на замминистра здравоохранения Романа Илыка.

"Государственный контроль на рынке лекарственных средств в Украине должен усиливаться. Это должно происходить цивилизованным способом. Мы должны внедрять лучшие прогрессивные мировые практики. Регулировать рынок таким образом, чтобы он был, прежде всего, полезным для отрасли здравоохранения, а не только для бизнеса ", - процитировала пресс-служба Р.Илыка.

По его словам, доступ и качество лексредств является приоритетом для правительства на следующие шесть лет.

"Главные вызовы, стоящие перед Украиной в сфере регулирования обращения лекарственных средств - это доступ, качество и эффективность лекарственных средств, защита граждан от бесконтрольного приема лекарственных средств и создание условий для развития инноваций в фармацевтической отрасли. Все эти задачи мы заложили в наш комплексный план действий на шесть лет - стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025 года ", - сказал он.

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По мнению замминистра, эти приоритеты основаны на развитии оценки медицинских технологий, внедрении европейских правил биоэквивалентности как обязательного требования к лекарственным средствам, внедрении уникальной маркировки и кодирования упаковок препаратов, а также развитии электронных инструментов здравоохранения.

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Министерство здравоохранения, Фармацевтический рынок, Роман Илык, Государственный контроль.
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