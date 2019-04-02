Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы

Новости Украины: Приметы 2 марта могут предсказать погоду, а также, если следовать народным советам можно излечиться от болезни.

Согласно древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Считается, что именно по этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения болезней и снятия порчи. Существовала традиция умываться колодезной водой – это считалось очень полезным.

В день Фотиньи Колодезницы славили лен и делали это уже на рассвете. Для этого люди брали красивые вещи изо льна, выносили их из дома и развешивали на ветвях берез, заборах. Особенно часто использовали для этих целей вышитые полотенца. Незамужние девушки начинали водить хороводы с длинными рушниками, вышитыми специально для свадьбы – считалось, что это помогает привлечь женихов.

Кстати, молодые и неженатые 2 апреля вешали на ветви берез специальные рушники, на которых были вышиты рыбки и инициалы. Для хороводов 2 апреля использовали очень длинные полотенца от 2 до 6 метров.

Говорили, что Фотиния является врачевательницей и помогает бороться с лихорадкой. Известно, что многих людей в свое время она обратила в веру во Христа, за что была сброшена в колодец. И верили, что в колодце осталась душа Фотиньи. В церкви ей 2 апреля служили особые молебны. Писали тропарь на бумаге, завязывали записку в ветошь, которую больной должен был носить на шее 3 дня. После этого нужно проглотить записку или сначала сжечь ее и съесть пепел.

Традиции

Мученица Фотина (Светлана), память которой отмечается в этот день, — самарянка, с которой Иисус Христос беседовал у колодца близ города Сихаря. Имя Фотина получила при крещении. Она обратила многих ко Христу, за что и окончила свои дни трагически — ее бросили в колодец. Поэтому верили, что в колодезной воде осталась душа святой покровительницы, а вода, взятая из колодца в этот день, лечит лихорадки. В некоторых областях ей служили специальные молебны. Еще в этот день поклонялись льну. Утром выносили из изб на улицу красивые вещи изо льна и развешивали их на заборах, поленницах, калитках, на крыльце. Рушниками украшали ветви березы. С очень длинными (от двух до шести метров) свадебными льняными полотенцами девушки водили хороводы.

Народные приметы

Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов

Наст колюч – примета того, что год будет урожайным

Если испить из колодца воды – можно от болезни излечиться

Прилетели скворцы – пришла настоящая весна

Много талой воды в апреле – много травы будет в мае

Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной

Трясогузка прилетела – примета того, что через 12 дней река «пойдет», начнется ледоход.