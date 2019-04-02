В Тернопольской области побились члены избирательной комиссии

Новости Украины: В одном из поселке Тернопольской области случилась драка двух членов избирательных комиссий, в которой пострадала женщина.

Инцидент произошел в Зборове после того как начали свозить бюллетени. Конфликт возник в связи с тем, что члены избирательной комиссий не могли выяснить, кто должен быстрее сдавать документы и кто где должен стоять в очереди, потому что из двух УИК приехали почти одновременно.

Во время потасовки одна женщина получила травму ноги. Об этом стало известно на пресс-конференции начальника областного управления полиции Александр Богомола. В полиции теперь решают, как квалифицировать случившееся.

"Не буду говорить, там перелом или вывих. Будем разбираться. В целом правоохранители пытались обеспечить порядок при доставке бюллетеней, ведь приезжает много автомобилей, много людей и полицейские помогали это все упорядочить, чтобы не было хаоса", – сообщил Богомол.