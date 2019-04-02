Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах
Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
Еще один легионер покидает Динамо
Еще один легионер покидает Динамо
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника

До +24 тепла: синоптики рассказали, когда в Украине существенно потеплеет

До +24 тепла: синоптики рассказали, когда в Украине существенно потеплеет
12:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель, и рассказал, что скоро придет потепление.

В начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.

Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, в начале апреля на 3-4 дня придет похолодание.

"Ночные температуры по северным и центральным областям опустятся до 0. По северным областям будет доходить даже до минусовых температур -1...-2. А дневные температуры +8...+9. А начиная с 6 до 12 апреля дневные температуры будут подниматься до +18...+20 градусов", - сообщил синоптик.

Горбань прогнозирует, что 7-9 апреля в Украине пройдут дожди. 14-15 числа ожидается новая волна похолодания: дневные температуры будут порядка +12...+14 в северных областях. В центре Украины будет на 2-3 градуса теплее.

Пасха в 2019 году: дата и сколько будет выходных у украинцев

По словам синоптика, на Вербную неделю придет похолодание, ветреная погода, возможны дожди. Перед Пасхой потеплеет до +22...+24, и такая погода будет держаться до конца месяца.

"Осадки просчитываются на вторую половину дня на Пасху. Концовка апреля - без осадков", - добавил Горбань.

Напомним, в Украине в ближайшие сутки 2 апреля прохладный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, поэтому температура немного снизится; сухую погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Синоптики, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
02 Начало апреля будет холодным: украинцам обещают ночные морозы и сильный ветер
03 Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
04 Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
05 Лучшие СМС поздравления с днем рождения в стихах на 2 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь