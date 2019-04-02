До +24 тепла: синоптики рассказали, когда в Украине существенно потеплеет

Новости Украины: Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель, и рассказал, что скоро придет потепление.

В начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.

Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, в начале апреля на 3-4 дня придет похолодание.

"Ночные температуры по северным и центральным областям опустятся до 0. По северным областям будет доходить даже до минусовых температур -1...-2. А дневные температуры +8...+9. А начиная с 6 до 12 апреля дневные температуры будут подниматься до +18...+20 градусов", - сообщил синоптик.

Горбань прогнозирует, что 7-9 апреля в Украине пройдут дожди. 14-15 числа ожидается новая волна похолодания: дневные температуры будут порядка +12...+14 в северных областях. В центре Украины будет на 2-3 градуса теплее.

По словам синоптика, на Вербную неделю придет похолодание, ветреная погода, возможны дожди. Перед Пасхой потеплеет до +22...+24, и такая погода будет держаться до конца месяца.

"Осадки просчитываются на вторую половину дня на Пасху. Концовка апреля - без осадков", - добавил Горбань.

Напомним, в Украине в ближайшие сутки 2 апреля прохладный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, поэтому температура немного снизится; сухую погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления.