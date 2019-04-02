Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника

Новости Украины: В воскресенье, 7 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать один из двенадцати (двунадесятых) великих церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим христианским праздникам, то есть каждый год дата праздника Благовещение остается одной и той же.

У христиан западного обряда (католиков) празднование Благовещения происходит на 14 дней раньше, 25 марта.

Благовещенье в 2019 году отмечается во время Великого поста 2019, однако церковь в честь этого великого праздника разрешается употреблять некоторые продукты, которые в обычные дни поста находятся под запретом. Давайте узнаем, что можно приготовить на праздничный стол в день Благовещения 2019.

Народные традиции и обычаи на Благовещение

На Благовещение есть древний обычай — выпускать на волю птиц. Обряд символизирует возвращение с весенним равноденствием птиц, готовых вить гнезда и производить потомство. Кроме того, святой дух, от которого Мария родила Иисуса, в христианской традиции изображается в виде голубя. Напомним также, что при внесении Иисуса во храм Мария и Иосиф в качестве храмовой жертвы также принесли двух голубей.

Крестьяне, на Благовещение Пресвятой Богородицы, по традиции, по числу домочадцев пекли в семье просфоры — пресный церковный хлеб, который затем освещали в храме. Съедали освещенный хлеб дома натощак, а крошки, по традиции — добавляли в семена и корм домашним животным. В народе считали, что урожай благодаря этому будет богатым, а скот — здоровым и плодовитым.

В народе Благовещение Пресвятой Богородицы воспринимали как праздник весны — начало нового сельскохозяйственного года. Зерно, по традиции, люди освящали перед посевом, ставя благовещенскую икону рядом с зерном.

В этот день в старину "закликали весну" — разводили костер и прыгали через огонь, водили хороводы, пели "веснянки". Благовещенский костер люди считали лучшей защитой от болезней, порчи и сглаза.

7 апреля до восхода Солнца люди били в колотушки, звонили в колокольчик, медную посуду, чтобы защитить скотину от волков. В народе бытовала примета, что волки держаться будут на том расстоянии, на которое распространится звук.