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Генштаб ВСУ о весеннем призыве: Прогнозы у нас оптимистичные

Генштаб ВСУ о весеннем призыве: Прогнозы у нас оптимистичные
16:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Для выполнения задачи по весеннему призыву ресурса более чем достаточно.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) уверены, что выполнят задание по весеннему призыву в установленный срок.

"Прогнозы у нас оптимистичные. У нас на учете пребывает более 1 млн призывного ресурса. Я вам могу сказать, что только один из 8-12 не появляется в военный комиссариат по вызову. Поэтому, ресурса более чем достаточно для того, чтобы выполнить задание по призыву в установленный срок", - сообщил начальник отдела комплектации и призыва – замначальника управления призыва и комплектации главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера на брифинге во вторник в Киеве.

Он отметил, что отправка призывников начинается 8 апреля и заканчивается 27 июня.

В Генштабе сообщили, что основным заданием во время проведения очередного призыва является недопущение понижения качественной характеристики призывного ресурса. Поэтому в ходе проведения призывной кампании, основной акцент делается на изучение личных качеств призывников, таких как деловые, моральные, психологические качества, состояние здоровья, физическое развитие, образовательная и специальная подготовка, а также семейное состояние.

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В.Дендебера отметил, что в среднем за призыв отсрочку получает 258-300 тыс. человек, в основном в связи с обучением. Также около 7-8 тыс. освобождаются от призыва на срочную службу.

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ВСУ, Призыв, Весенний призыв, Валерий Дендебера.
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