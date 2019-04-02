В РФ провели следственные действия с двумя военнопленными моряками

Новости Украины: В Москве провели следственные действия с двумя украинскими моряками.

Проведены "следственные действия" с участием военнопленных украинских моряков Владислава Костышина и Владимира Варимеза.

Об этом сообщил адвокат Олег Елисеев в Facebook.

"Произошли следственные действия с участием военнопленных украинских моряков Владислава Костышина и Владимира Варимеза. В ходе следственных действий стороной защиты были заявлены необходимые ходатайства", - написал он.

По словам адвоката, оба украинца "чувствуют себя хорошо и передают всем привет". Они получили часть писем от родных и близких.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские силовики в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали всех задержанных украинских моряков по обвинению по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). Сейчас все моряки находятся в СИЗО "Лефортово".

Российская сторона назначила психолого-психиатрическую судебную экспертизу всем 24 военнопленным.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России вести себя с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.