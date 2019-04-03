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Аваков: Любое нападение на полицейского, гвардейца или спасателя недопустимо

Аваков: Любое нападение на полицейского, гвардейца или спасателя недопустимо
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава МВД подчеркнул, что руководители органов МВД имеют разрешение на жесткую законную реакцию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что любое нападение на полицейского, нацгвардейца или спасателя является недопустимым.

Об этом он заявил во время совещания, информирует пресс-служба МВД.

"Любое нападение на полицейского, гвардейца или спасателя недопустимо. И руководители органов МВД имеют от меня санкцию на жесткую законную реакцию", - подчеркнул глава МВД.

Относительно инцидента в Одессе 30 марта, когда во время ДТП погиб военнослужащий Нацгвардии, еще двое оказались в больнице, то Аваков отметил, что "на руководителе полиции Одесской области ответственность, чтобы подонок, который после аварии добивал наших тяжело травмированных бойцов, оказался за решеткой".

"Должны понести наказание и люди, которые напали на спасателей в Черниговской области", - сказал Аваков.

Как сообщалось, 30 марта в Одессе водитель иномарки сбил трех нацгвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двоих с тяжелыми травмами госпитализировали. Травмированным солдатам, которые истекали кровью на асфальте, нанес несколько ударов один из прохожих, которого на следующий день удалось задержать.

По словам Авакова, задержанному предъявлено подозрение по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, ему грозит лишение свободы до 5 лет.

1 апреля суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, которое привело к гибели от травмирования военнослужащего Национальной гвардии и задачи тяжелых травм пятерым лицам.

Кроме того, ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщал, что 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области, двое пожарных были избиты местными жителями. По факту было открыто дело.

Отмечается, что полиция установила всех участников конфликта на Черниговщине.

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Полиция, МВД, Арсен Аваков, ГСЧС, Нацгвардия.
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