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Дело Гандзюк: Мангера обязали носить электронный браслет и забрали загранпаспорт

Дело Гандзюк: Мангера обязали носить электронный браслет и забрали загранпаспорт
03:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Суд не изменил залог Мангеру на арест и постановил сдать загранпаспорт.

Шевченковский суд города Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк, на арест.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Следственный судья постановил: ходатайство прокурора отдела процессуального руководства в досудебном расследовании и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов СБУ и ГНСУ Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Бояна Дмитрия Владимировича об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении Владислава Мангера Николаевича удовлетворить частично", - зачитала регулятивную часть судебного решения судья Лидия Щебуняева.

Судья отметила, что решением суда на Владислава Мангера возлагается ряд обязанностей.

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"Прибывать к следователю, прокурору, следственному судье — по первому требованию на определенное время, не удаляться за пределы города Херсон без разрешения следователя прокурора, сообщать следователю, прокурора об изменении своего места проживания, сдать на хранение прокурору свой паспорт, паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля", - подчеркнула судья.

Контроль за соблюдением исполнением постановления судья положила на прокурора ГПУ Бояна.

В целом судебное заседание вместе с перерывами продолжалось более 11 часов.

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Киев, Суд, Убийство Гандзюк, Владислав Мангер.
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