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Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

Фомин день, 3 апреля: что категорически нельзя делать

Фомин день, 3 апреля: что категорически нельзя делать
09:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 3 апреля отмечается день Кирилла Катаника – так 3 апреля называли в старину.

В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Как часто бывает, в народе переиначили имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу. Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Что нельзя делать 3 апреля

Кроме того, что сейчас продолжается Великий пост и есть определенные запреты на поведение и еду, есть и другие вещи, которые не стоит делать в этот день. Роженицам не стоит переживать, если роды выпали на этот день, то они пройдут успешно, легко и быстро. Также сегодня, как и в день другого святого, Льва Катаника, нельзя смотреть на небо. Иначе можно не специально увидеть падающую звезду, а это к большому несчастью. Так считают, потому что раньше верили, что каждая звезда – это человеческая жизнь, а если она падает, значит кто-то умрет.

Поговорки и приметы:

Если 3 апреля грянет гром, значит, год выдастся очень урожайным.

Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.

Облака окрашены в синий цвет – будет теплая, но дождливая погода.

Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день

Если в этот день береза дает много сока, значит, летний сезон будет изобиловать дождями.

Появились комары – к скорому потеплению.

Если зацвела мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Апрель, Праздники в апреле, День Кирилла Катаника, Фомин день, Что нельзя делать 3 апреля.
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