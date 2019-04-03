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Среди заложников нигерийских пиратов есть украинцы

Среди заложников нигерийских пиратов есть украинцы
15:26 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: mtwtu.org.ua

Новости Украины: Нигерийские пираты в Камеруне напали на судно с украинцами на борту.

Группа вооруженных нигерийских пиратов 30 марта взяла в заложники членов экипажа контейнеровоза Contship Oak в Гвинейском заливе и увезла их в неизвестном направлении.

Об этом сообщает в среду сайт Профессионального союза работников морского транспорта Украины.

Отмечается, что пираты проникли на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), стоящего на якоре в городе Дуала (Камерун, пролив Бонни, Гвинейский залив), забрали все ценные вещи, взяли в заложники четырех членов экипажа и увезли их в неизвестном направлении.

Судно 2007 года постройки принадлежит греческой компании.

По информации, полученной Морским информационным центром от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы.

Отмечается, что информация о происшествии была немедленно передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии. Семье была предложена помощь специалистов и оказана всевозможная поддержка.

По состоянию на 2 апреля 2019 года, судно ошвартовано в порту Дуала.

Напомним, в начале января пираты в Гвинейском заливе напади на судно MSC MANDY под флагом панамы, на котором находились 23 россиянина и один украинец.

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Моряки, Пираты, Украинские моряки, Захват судна.
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