Приметы и обряды на 4 апреля – День Василия Солнечного

Новости Украины: Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело, и устанавливалась хорошая погода.

Если кто-то из вас, уважаемые читатели, озабочен судьбой урожая года нынешнего, 4 апреля стоит встать пораньше и посмотреть на восход солнца. Если вокруг него на небе вы заметите красные круги, отправляйтесь досыпать с легким сердцем - год обещает быть плодородным. Только вот еще что, собираясь на эту "деловую встречу", не забудьте обуться соответственно погоде.

Ведь Василий, хоть и слывет солнечным, а на улицах от этого суше не становится: "Апрель - снегогон дороги рушит, а кругом ручьи да лужи". Воды столько, что она уже ночами сниться начинает.

Кстати, видеть на 4 апреля во сне воду чистую - к благополучию, изобилию и богатству. Мутная вода предвещает горести и печали. Вода холодная, ледяная означает здоровье, теплая - болезнь. Упасть в воду - избавиться от неприятностей, ходить по воде - знак торжества и успеха в задуманном предприятии. Собирать, черпать воду во сне - значит в скором времени приобрести что-нибудь полезное. Нести в разбитой посуде и не расплескать - предотвратить намечаемое в вашем доме воровство, а не удержать и пролить хоть немного - к неизбежной потере. Впрочем, согласно бытующему в народе мнению, далеко не все сны сбываются. Да и потом, стоит ли в такой замечательный теплый и ясный апрельский денек о ночи думать, ведь сегодня Солнце именины отмечает.

В старину 4 апреля называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело, и устанавливалась хорошая погода. Крестьяне старались именно 4 апреля смотреть, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считали, что именно там постройку подмоет. Говорили: "Проложенный ход у водицы в земную глубь".

В день Василия Солнечного девушки гадали на рассвете, глядя на солнце. Если оно окружено красным светом – хороший урожай будет. Выпекали калачи, которые символизировали солнце. Были и приметы, за которыми наблюдали.

Теплым этот день назывался потому, что именно 4 апреля звенела капель, и наступала самая настоящая весна.

В православной церкви этот день почитается память мученика Василия, который известен как пресвитер в Анкире Галатийской. В то время активно распространялась арианская ересь, и Василий призвал свою паству придерживаться православия, за что был подвержен мучениям и преследованиям. Когда император Юлиан прибыл в город, то Василий обвинил его в вероотступничестве, а тот, в свою очередь, повелел срезать с живого Василия кожу и избить его. С молитвой он предал душу Богу.

Крестьяне верили в то, что Василий-капельник помогает сделать холсты чище и крепче. Выносили их на снег и подставляли под лучи весеннего солнца. Также 4 апреля анализировали погодные явления и старались предсказать, какими будут ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы

Если на небе синие облака – будет теплый дождь.

Снег сошел, и на этом месте начала укладываться паутинка – скорее всего, нужно ждать помех в урожае, он будет небогатым

Снег на муравейнике сошел с северной стороны – ожидай теплого и долгого лета. Если же снег 4 апреля растаял с южной стороны муравейника – примета к тому, что лето будет прохладным.

Не светит свеча против солнечного луча.

От солнца бегать - света не видать.

Как солнце встанет - так и утро настанет.

Вспыхнет заря - вставать пора.

Худо лето, когда солнца нету.

Солнце пригреет - все разом поспеет.

Заря работу родит, работа деньгу растит.

Восход проспать - гроша не видать.

При солнышке тепло, при матери добро.

Солнце всходит - старым радость, а заходит молодым сладость.

И красно солнышко не на всех угождает.

Без солнышка не пробыть, а без милого не прожить.

Красные облака до восхода солнца ветер торопят, а тучи дождь ворожат.

Солнце светит сквозь дождь - к перемене погоды.

Коль закат красный - день будет ясным.