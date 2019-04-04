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До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

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До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
08:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится.

В ближайшие сутки, 4 апреля, погоду Украины по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг - без осадков, лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, на востоке – северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла, в восточных областях 4-9° тепла; на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

 

Прогноз погоды на 4 апреля, фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 4 апреля:

  • Ужгород – ясно, ночью +5...+7, днем +15...+17
  • Львов – ясно ночью 0...+2, днем +13...+15
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -1...+1, днем +12...+14
  • Тернополь – ясно, ночью -1...+1, днем +12...+14
  • Черновцы – ясно, ночью -1...+1, днем +12...+14
  • Хмельницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +11...+13
  • Луцк – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Ровно – ясно, ночью 0...+2, днем +12...+14
  • Житомир – ясно, ночью -1...-3, днем +11...+13
  • Винница – ясно, ночью 0...-2, днем +11...+13
  • Одесса – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11
  • Николаев – ясно, ночью 0...-2, днем +12...+14
  • Херсон –  ясно, ночью 0...-2, днем +12...+14
  • Симферополь – ясно ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Кропивницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +10...+12
  • Черкассы – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Чернигов – ясно, ночью 0...-2, днем +11...+13
  • Сумы – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10
  • Полтава – ясно, ночью 0...-2, днем +11...+13
  • Днепр – ясно, ночью 0...-2, днем +11...+13
  • Запорожье – ясно, ночью -1...-3, днем +11...+13
  • Донецк –ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10
  • Луганск – дождь со снегом, ночью 0...+2, днем +5...+7
  • Харьков – дождь со снегом, ночью 0...+2, днем +6...+8
  • Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +10...+12

В пятницу, 5 апреля, в Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях до 18° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла; днем 16-21°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 5 апреля, фото: meteo.gov.ua

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6 апреля в Украине будет сухо, переменная облачность, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5 апреля от 2° тепла до 3° мороза. На западе страны - до 18° тепла, на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 16-21°. В южных обласятх столбик термометра поднимется до 18° тепла.

В Киеве и области - без осадков, переменная облачность, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5 апреля от 2° тепла до 3° мороза, 6 апреля 0-5° тепла; днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 6 апреля, фото: meteo.gov.ua

7 апреля ночью в западной части, днем на Правобережье обещают дожди. 8 апреля дожди почти по всей Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья. Температура ночью 1-7° тепла; днем 10-16°. На юге страны и Закарпатье - до 20°.

В столице 7 и 8 апреля - временами дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 7 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.  

С  начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Погода 3 апреля.
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