Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху

Новости Украины: Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что на Пасху в Украине будет тепло, но возможен дождь.

Погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик прогнозирует, что на Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

"Осадки в период Вербной недели просчитываются, и просчитываются на вторую половину дня даже на Пасху. Концовка апреля - без осадков", - добавил Горбань.

Напомним, в среду, 3 апреля, в Украине будет прохладно, на востоке пройдут дожди.

В восточной части Украины дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на западе – юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-5° тепла, на Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 12-15°. В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.