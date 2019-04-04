День веб-мастера 2019: история и поздравления

Новости Украины: Сегодня, 4 апреля, специалисты, причастные к веб-разработки отмечают свой профессиональный праздник – день веб-мастера.

Дата этого праздника выбрана неслучайно: если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 ("Страница не найдена"), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.

Веб-мастер, или "управляющий" сайтом, — это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете.

Впервые термин "веб-мастер" ввел в обращение "праотец" Интернета Тим Бернерс-Ли в документе "Руководство по стилю гипертекста в онлайне" в 1992 году. В начале 1990-х, когда "общедоступный" Интернет еще только начинал развиваться, функционал первых веб-мастеров был очень разнообразным: он включал в себя обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера (ответственного за смысловое наполнение сайта), сотрудника технической поддержки сайта.

С развитием Интернета и появлением более крупных сайтов технологии их разработки усовершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии.

Кстати, оказывается, что в отличие от русского языка, где не существует женской формы названия этой профессии, в английском языке веб-мастеров женского пола иногда называют "веб-мистресс" (англ. webmistress), однако широкого распространения эта форма не получила.

Поздравления

Четыре. Ноль четыре.

Ты в интернет-эфире

Работаешь и ночь, и день

(Хотя порой бывает лень).

Но ничего, ты не грусти,

Себя в оффлайн ты отпусти.

Пойдем сегодня отмечать

Мы день веб-мастера опять!

Вебмастера, сегодня в вашу честь,

Весь интернет сорвет аплодисменты!

Позвольте вас поздравить с этим днем –

Есть в жизни нашей яркие моменты!

Желаем вам контентов дорогих,

И трафик пусть растет за этим тоже,

И посетителей вам целевых,

ЦА в инете – всех наград дороже!

***

Тебя сердечно поздравляю

С вебмастера праздничным днем!

Желаю, чтоб ты в своем деле

Всемирным прослыл королем!

Желаю идей разной масти

И сладостных творческих мук.

Ты лучший на свете вебмастер!

И мой замечательный друг.

Поздравляю я, любя,

С Днем вебмастера тебя.

Чудный мой вебмастер,

Нет тебя прекрасней!

Чтоб слушался поисковик,

На первых строчках сайт возник,

И шла оптимизация

С мгновенной индексацией!

***

Профи в сайтах, в их создании,

Успешны все твои старания,

В день Вебмастера почёт,

В делах пусть будет только взлет.

Чтоб заказов было много,

Чтоб успех твой длился долго,

Имя чтоб рекламой было,

Чтоб всегда тебе фортило.

Все ошибки исправляешь

Во вселенской паутине,

Никогда не потопаешь

В Интернетовской рутине.

Результат всегда наилучший –

По-другому ведь нельзя.

Поздравляю я сегодня

С днем Вебмастера тебя!