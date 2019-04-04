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УПЦ МП призвала патриарха Варфоломея отозвать Томос ПЦУ

УПЦ МП призвала патриарха Варфоломея отозвать Томос ПЦУ
09:49 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: В УПЦ МП заявили, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должны признать свою ошибку и работать над ее исправлением.

Священный Синод УПЦ МП на заседании 3 апреля призвал отозвать Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УПЦ МП.

"Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой вред украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением", - говорится в заявлении.

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В УПЦ МП считают, что "способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".

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УПЦ МП, Автокефалия, Томос, ПЦУ.
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