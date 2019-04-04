Когда новолуние в апреле 2019: что категорически нельзя делать

Новолуние в апреле 2019 - прекрасный период для роста и новых начинаний, это повод избавиться от старых привычек.
Совсем скоро наступит апрельское новолуние, оно будет в знаке Овна.
Новолуние в апреле 2019: когда
Новолуние в апреле 2019 наступит 5-го числа в 11:50. Луна будет в знаке Зодиака Овен.
Особенности новолуния в апреле
Поскольку небесное светило будет в знаке Овна, это время как нельзя лучше подойдет для новых планов и их реализации. В этот период стоит побороться за свое благополучие. В период апрельского новолуния откроются перспективы для карьерного роста, для решения вопросов, связанных с деньгами, домом и семьей. Астрологи отмечают, что любое начинание лучше приурочить именно к новолунию. Поэтому постарайтесь мудро распределить силы и время на новые дела.
Новолуние в апреле: что нужно делать:
- искать новую работу;
- завершить начатую работу, провести анализ текущих дел; - навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей; - побыть в одиночестве;
- пересмотреть рацион, укрепить иммунитет;
- простить все обиды, отпустив прошлое;
- отпустить изжившие себя отношения;
- заняться спортом, прогуляться.
В день новолуния можно смело заниматься новыми делами, ведь созвездие Овна придаст уверенности в своих силах.
Также 5 апреля - прекрасный день, чтобы наладить личную жизнь. Астрологи говорят, что одинокие в этот период могут смело искать вторую половинку.
Кроме того, это время удачно для решения финансовых вопросов.
Что нельзя сделать во время новолуния в апреле
- подписывать договора и заключать сделки;
- злоупотреблять крепкими алкогольными напитками;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- конфликтовать;
- ехать в длительное путешествие.
Этот день весьма благоприятный для планирования важных дел и целей.