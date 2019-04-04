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Когда новолуние в апреле 2019: что категорически нельзя делать

Когда новолуние в апреле 2019: что категорически нельзя делать
09:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Новолуние - одна из ключевых фаз луны, во время влияния которой каждый человек может кардинально изменить свое будущее.

Новолуние в апреле 2019 - прекрасный период для роста и новых начинаний, это повод избавиться от старых привычек.

Совсем скоро наступит апрельское новолуние, оно будет в знаке Овна. 

Новолуние в апреле 2019: когда

Новолуние в апреле 2019 наступит 5-го числа в 11:50. Луна будет в знаке Зодиака Овен.

Особенности новолуния в апреле

Поскольку небесное светило будет в знаке Овна, это время как нельзя лучше подойдет для новых планов и их реализации. В этот период стоит побороться за свое благополучие. В период апрельского новолуния откроются перспективы для карьерного роста, для решения вопросов, связанных с деньгами, домом и семьей. Астрологи отмечают, что любое начинание лучше приурочить именно к новолунию. Поэтому постарайтесь мудро распределить силы и время на новые дела.

Новолуние в апреле: что нужно делать:

- искать новую работу;

- завершить начатую работу, провести анализ текущих дел; - навести порядок в доме, избавиться от ненужных вещей; - побыть в одиночестве;

- пересмотреть рацион, укрепить иммунитет;

- простить все обиды, отпустив прошлое;

- отпустить изжившие себя отношения;

- заняться спортом, прогуляться.

В день новолуния можно смело заниматься новыми делами, ведь созвездие Овна придаст уверенности в своих силах.

Также 5 апреля - прекрасный день, чтобы наладить личную жизнь. Астрологи говорят, что одинокие в этот период могут смело искать вторую половинку.

Кроме того, это время удачно для решения финансовых вопросов.

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Что нельзя сделать во время новолуния в апреле

- подписывать договора и заключать сделки;

- злоупотреблять крепкими алкогольными напитками;

- заниматься тяжелым физическим трудом;

- конфликтовать;

- ехать в длительное путешествие.

Этот день весьма благоприятный для планирования важных дел и целей.

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