Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев

Новости Украины: Киев требует немедленного вернуть 113 граждан Украины, которых незаконно удерживают в РФ и в Крыму.

Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, этих украинцев удерживают в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека.

"В Министерство юстиции Украины поступили обращения граждан Украины, осужденных приговорами украинских судов, которые, в результате оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, приведены в соответствие с законодательством РФ так называемыми судебными органами, действующими на временно оккупированной территории Украины, а также граждан Украины, осужденных незаконными оккупационными органами в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока эти граждане отбывают наказание на территории Автономной Республики Крым или переведены на территорию РФ.

В Минюсте отметили, что указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ.

Также в ведомстве напоминают, что, согласно части третьей статьи 5 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на российскую Федерацию как государство-оккупант в соответствии с нормами и принципами международного права.

Поэтому, Украина требует от Российской Федерации немедленного вернуть граждан, которые незаконно содержатся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека, и обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины в соответствии с ее законодательством, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом.